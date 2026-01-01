- Дата публикации
Кубок африканских наций-2025: определились все пары 1/8 финала
Стала известна сетка плей-офф турнира.
В среду, 31 декабря, завершился групповой этап Кубка африканских наций-2025.
По его итогам стали известны все сборные, которые продолжат борьбу за трофей в плей-офф.
Всего в 1/8 финала турнира пробились 16 национальных команд. Матчи этой стадии состоятся с 3 по 6 января.
Пары 1/8 финала Кубка африканских наций-2025
Суббота, 3 января
18:00. Сенегал – Судан
21:00. Мали – Тунис
Воскресенье, 4 января
18:00. Марокко – Танзания
21:00. ЮАР – Камерун
Понедельник, 5 января
18:00. Египет – Бенин
21:00. Нигерия – Мозамбик
Вторник, 6 января
18:00. Алжир – ДР Конго
21:00. Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо
Сетка плей-офф Кубка африканских наций-2025
Кубок африканских наций-2025 проходит в Марокко с участием 24 национальных сборных, которые были распределены на шесть групп. В плей-офф вышли по две лучшие команды из каждого квартета и четыре из шести обладателей третьих мест.
Финал турнира состоится 18 января 2026 года в Рабате.
Действующим обладателем трофея является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале предыдущего розыгрыша Кубка африканских наций одолела Нигерию со счетом 2:1.
Рекордсменом по победам на Кубке Африки является сборная Египета, которая выигрывала этот турнир семь раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).
Ранее сообщалось, что правительство африканской страны распустило футбольную сборную после провала на КАН-2025.