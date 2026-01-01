Кубок африканских наций-2025: определились все пары 1/8 финала

Сборная Кот-д'Ивуара / © Associated Press

Реклама

В среду, 31 декабря, завершился групповой этап Кубка африканских наций-2025.

По его итогам стали известны все сборные, которые продолжат борьбу за трофей в плей-офф.

Всего в 1/8 финала турнира пробились 16 национальных команд. Матчи этой стадии состоятся с 3 по 6 января.

Реклама

Пары 1/8 финала Кубка африканских наций-2025

Суббота, 3 января

18:00. Сенегал – Судан

21:00. Мали – Тунис

Воскресенье, 4 января

Реклама

18:00. Марокко – Танзания

21:00. ЮАР – Камерун

Понедельник, 5 января

18:00. Египет – Бенин

Реклама

21:00. Нигерия – Мозамбик

Вторник, 6 января

18:00. Алжир – ДР Конго

21:00. Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо

Реклама

Сетка плей-офф Кубка африканских наций-2025

Сетка плей-офф Кубка африканских наций-2025 / x.com/CAF_Online

Кубок африканских наций-2025 проходит в Марокко с участием 24 национальных сборных, которые были распределены на шесть групп. В плей-офф вышли по две лучшие команды из каждого квартета и четыре из шести обладателей третьих мест.

Финал турнира состоится 18 января 2026 года в Рабате.

Действующим обладателем трофея является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале предыдущего розыгрыша Кубка африканских наций одолела Нигерию со счетом 2:1.

Рекордсменом по победам на Кубке Африки является сборная Египета, которая выигрывала этот турнир семь раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

Реклама

Ранее сообщалось, что правительство африканской страны распустило футбольную сборную после провала на КАН-2025.