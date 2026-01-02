- Дата публикации
Кубок африканских наций-2025: расписание и результаты матчей плей-офф
Смотрите календарь и результаты всех поединков плей-офф Кубка Африки по футболу.
С 3 по 18 января 2026 года состоятся матчи плей-офф Кубка африканских наций-2025.
Турнир проходит в Марокко с участием 24 национальных сборных, которые были распределены на шесть групп. В плей-офф вышли по две лучшие команды из каждого квартета и четыре из шести обладателей третьих мест.
Далее 16 сборных продолжат борьбу за трофей в одноматчевых противостояниях на выбывание.
Финал турнира состоится 18 января 2026 года в Рабате.
Расписание и результаты матчей плей-офф Кубка африканских наций-2025
1/8 финала
Суббота, 3 января
18:00. Сенегал – Судан
21:00. Мали – Тунис
Воскресенье, 4 января
18:00. Марокко – Танзания
21:00. ЮАР – Камерун
Понедельник, 5 января
18:00. Египет – Бенин
21:00. Нигерия – Мозамбик
Вторник, 6 января
18:00. Алжир – ДР Конго
21:00. Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо
Сетка плей-офф Кубка африканских наций-2025
Действующим обладателем трофея является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале предыдущего розыгрыша Кубка африканских наций одолела Нигерию со счетом 2:1.
Рекордсменом по победам на Кубке Африки является сборная Египета, которая выигрывала этот турнир семь раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).
Ранее сообщалось, что правительство африканской страны распустило футбольную сборную после провала на КАН-2025.