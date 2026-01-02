Кубок африканских наций-2025: расписание и результаты матчей плей-офф

Фанат сборной Сенегала / © Associated Press

Реклама

С 3 по 18 января 2026 года состоятся матчи плей-офф Кубка африканских наций-2025.

Турнир проходит в Марокко с участием 24 национальных сборных, которые были распределены на шесть групп. В плей-офф вышли по две лучшие команды из каждого квартета и четыре из шести обладателей третьих мест.

Далее 16 сборных продолжат борьбу за трофей в одноматчевых противостояниях на выбывание.

Реклама

Финал турнира состоится 18 января 2026 года в Рабате.

Расписание и результаты матчей плей-офф Кубка африканских наций-2025

1/8 финала

Суббота, 3 января

18:00. Сенегал – Судан

21:00. Мали – Тунис

Реклама

Воскресенье, 4 января

18:00. Марокко – Танзания

21:00. ЮАР – Камерун

Понедельник, 5 января

Реклама

18:00. Египет – Бенин

21:00. Нигерия – Мозамбик

Вторник, 6 января

18:00. Алжир – ДР Конго

Реклама

21:00. Кот-д'Ивуар – Буркина-Фасо

Сетка плей-офф Кубка африканских наций-2025

Сетка плей-офф Кубка африканских наций-2025 / x.com/CAF_Online

Действующим обладателем трофея является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале предыдущего розыгрыша Кубка африканских наций одолела Нигерию со счетом 2:1.

Рекордсменом по победам на Кубке Африки является сборная Египета, которая выигрывала этот турнир семь раз (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

Ранее сообщалось, что правительство африканской страны распустило футбольную сборную после провала на КАН-2025.