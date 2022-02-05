Кубок Англии: "Вест Хэм" с Ярмоленко драматически прорвался в следующий раунд

Украинец провел на поле 120 минут.

"Вест Хэм" украинца Андрея Ярмоленко в матче 1/16 финала Кубка Англии на выезде победил представителя полупрофессиональной лиги "Киддерминстер" - 2:1 по итогам овертаймов.

Поединок складывался для "молотобойцев" очень непросто. На 19-й минуте Алекс Пенни вывел хозяев вперед. Подопечные Дэвида Мойеса смогли сравнять счет только на первой компенсированной к основному времени минуте - игру в овертайм перевел Деклан Райс.

Казалось, что путевка в следующий раунд будет разыграна в серии пенальти, однако в компенсированное время ко второму экстра-тайму Джаррод Боуэн вырвал для "молотобойцев" победу.

Что касается Ярмоленко, он вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. В нынешнем сезоне на его счету 21 матч за "Вест Хэм" во всех турнирах, один гол и одна результативная передача.

Добавим, что в параллельном матче 1/16 финала Кубка Англии "Челси" обыграл клуб третьего дивизиона "Плимут" со счетом 2:1 по итогам овертаймов.

Уже на 8-й минуте Маколей Гиллесфи вывел представителя низшей лиги вперед. На 41-й минуте "синие" ответили голом Сезара Аспиликуэты. В компенсированное к первому экстра-тайму время решающий мяч забил Маркос Алонсо.

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