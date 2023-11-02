Кубок лиги: "Арсенал" с Зинченко вылетел, "Челси" без Мудрика вышел в четвертьфинал (видео)

Михаил не попал в заявку на матч из-за повреждения.

В поединках 1/8 финала Кубка английской лиги "Арсенал" украинца Александра Зинченко на выезде уступил "Вест Хэму" ( 3:1 ), а "Челси" другого нашего соотечественника Михаила Мудрика дома обыграл "Блэкберн" ( 2:0 ).

"Канониры" до 60-й минуты проигрывали "молотобойцам" с разницей в три гола. В составе "Вест Хэма" отличились Мохаммед Кудус и Джаррод Боуэн. Также автогол занес в свой пассив защитник "Арсенала" Бен Уайт.

Подопечные Микеля Артеты сумели ответить лишь голом престижа – на 90+6 минуте забил Мартин Эдегор.

Зинченко вышел в стартовом составе и провел на поле 57 минут, после чего его заменил Такехиро Томиясу.

Обзор матча

В свою очередь, "Челси" победил "Блэкберн", выступающий в Чемпионшипе (второй по силе английский дивизион – прим.), забив по голу в каждом из таймов.

На 30-й минуте "синих" вывел вперед Бенуа Бадьяшиль. Окончательный счет встречи на 59-й минуте установил Рахим Стерлинг.

Мудрик не попал в заявку на этот поединок, поскольку продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения.

Обзор матча

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