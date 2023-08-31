Кубок лиги: "Челси" без Мудрика совершил камбэк, Миколенко ценой травмы помог "Эвертону" (видео)

Оба клуба украинских футболистов вышли в следующую стадию турнира.

В матчах 1/32 финала Кубка английской лиги "Челси" без травмированного Михаила Мудрика дома обыграл "Уимблдон" (2:1), а "Эвертон" с Виталием Миколенко в составе на выезде осилил "Донкастер" (1:2).

В поединке против низшего по классу соперника "синим" пришлось отыгрываться – полузащитник гостей Джеймс Тилли реализовал пенальти на 19-й минуте.

Команда Маурисио Почеттино восстановила паритет в компенсированное к первому тайму время – Нони Мадуэке также забил ударом с 11-метровой отметки.

Победу "пенсионерам" принес гол Энцо Фернандеса на 72-й минуте.

Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик не попал в заявку на этот матч из-за травмы.

Обзор матча

В другом матче игрового дня "Эвертон" в конце первого тайма пропустил от нижелигового "Донкастера" усилиями Джо Айронсайда.

Однако "ирискам" удалось изменить ход противостояния. Голы Бето и Арно Данжумы на 73-й и 88-й минутах соответственно вывели мерсисайдский клуб в следующую стадию турнира.

Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и сыграл 75 минут, после чего новая травма заставила украинца покинуть поле.

Обзор матча

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