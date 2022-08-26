Кубок мира-2024 по хоккею: НХЛ еще не определилась, стоит ли приглашать на турнир Россию

Национальная хоккейная лига (НХЛ) продолжает размышлять над тем, приглашать ли на Кубок мира-2024 страну-оккупанта.

НХЛ планирует вернуться к проведению Кубка мира по хоккею, запланированному на февраль 2024 года. Лига планирует участие 8-10 топ-сборных.

Об этом говорится в заявлении НХЛ на официальном сайте.

Ожидается, что Кубок мира по хоккею возобновится в 2024 году. НХЛ планирует проводить турнирные игры в Северной Америке и Европе, а для этого окном должны стать 17 дней в феврале. Последний раз Кубок мира по хоккею проходил в 2016-м, тогда все игры проходили в Торонто. Были также турниры в 1996 и 2004 годах.

"Мы все еще хотим сыграть один пул в Европе, предварительный раунд в Европе и предварительный раунд в Северной Америке, а полуфинал и финал, вероятно, перенести в другой город Северной Америки", — сказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дейли.

Не исключено в нем участие и России, которая отстранена из-за полномасштабного вторжения в Украину. Впрочем, в НХЛ еще не определилась, стоит ли приглашать на турнир страну-агрессора. После полномасштабной агрессии РФ против Украины россиян отстранили от всех международных турниров, а НХЛ прекратила все коммерческие связи с этой страной.

"Мы пока не можем сказать по поводу того, будет ли участвовать сборная России", — заявил Дейли.

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