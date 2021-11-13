Кубок мира по биатлону-2021/22: полный календарь, расписание всех гонок.

Кубок мира по биатлону-2021/22: полный календарь, расписание всех гонок.

Новый биатлонный сезон стартует 27 ноября, а завершится 20 марта.

27 ноября первым этапом Кубка мира в шведском Эстерсунде начнется биатлонный сезон-2021/22.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов мирового кубка.

Кроме того, с 4-го по 20 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Гонки на Олимпиаде в зачет Кубка мира не войдут.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

КАЛЕНДАРЬ КУБКА МИРА ПО БИАТЛОНУ СЕЗОНА-2021/22

1 ЭТАП

Эстерсунд (Швеция)

27-28 ноября

27 ноября

12:45 - Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

16:00 - Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

28 ноября

12:00 - Спринт, 7,5 км, женщины

14:45 - Спринт, 10 км, мужчины

2 ЭТАП

Эстерсунд (Швеция)

2-5 декабря

2 декабря

14:45 - Спринт, 7,5 км, женщины

17:30 - Спринт, 10 км, мужчины

4 декабря

14:00 - Гонка преследования, 10 км, женщины

16:10 - Эстафета, 4х7,5, мужчины

5 декабря

13:35 - Эстафета, 4х6, женщины

16:15 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

3 ЭТАП

Хохфильцен (Австрия)

10-12 декабря

10 декабря

12:25 - Спринт, 10 км, мужчины

15:15 - Спринт, 7,5 км, женщины

11 декабря

13:15 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:15 - Эстафета, 4х6 км, женщины

12 декабря

12:45 - Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

15:30 - Гонка преследования, 10 км, женщины

4 ЭТАП

Анси (Франция)

16-19 декабря

16 декабря

15:15 - Спринт, 7,5 км, женщины

17 декабря

15:15 - Спринт, 10 км, мужчины

18 декабря

14:00 - Гонка преследования, 10 км, женщины

16:00 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

19 декабря

13:45 - Масс-старт, 12,5 км, женщины

15:45 - Масс-старт, 15 км, мужчины

5 ЭТАП

Оберхоф (Германия)

6-9 января

6 января

15:15 - Спринт, 10 км, мужчины

7 января

15:15 - Спринт, 7,5 км, женщины

8 января

13:15 - Смешанная эстафета

15:45 - Одиночная смешанная эстафета

9 января

13:30 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:45 - Гонка преследования, 10 км, женщины

6 ЭТАП

Рупольдинг (Германия)

12-16 января

12 января

15:30 - Спринт, 7,5 км, женщины

13 января

15:30 - Спринт, 10 км, мужчины

14 января

15:30 - Эстафета, 4х6 км, женщины

15 января

15:30 - Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

16 января

13:45 - Гонка преследования, 10 км, женщины

15:45 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

7 ЭТАП

Антхольц-Антерсельва (Италия)

20-23 января

20 января

15:15 - Индивидуальная гонка 20 км, мужчины

21 января

15:15 - Индивидуальная гонка 15 км, женщины

22 января

13:50 - Масс-старт, 15 км, мужчины

16:00 - Эстафета, 4х6 км, женщины

23 января

13:15 - Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

16:15 - Масс-старт, 12,5 км, женщины

8 ЭТАП

Контиолахти (Финляндия)

3-6 марта

3 марта

15:30 - Эстафета, 4х6 км, женщины

4 марта

15:30 - Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

5 марта

13:15 - Спринт, 7,5 км, женщины

16:00 - Спринт, 10 км, мужчины

6 марта

13:45 - Гонка преследования, 10 км, женщины

15:40 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

9 ЭТАП

Отепя (Эстония)

10-13 марта

10 марта

15:30 - Спринт, 10 км, мужчины

11 марта

15:30 - Спринт, 7,5 км, женщины

12 марта

14:00 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

16:15 - Гонка преследования, 10 км, женщины

13 марта

13:30 - Смешанная эстафета

16:15 - Одиночная смешанная эстафета

10 ЭТАП

Холменколлен (Норвегия)

17-20 марта

17 марта

16:45 - Спринт, 7,5 км, женщины

18 марта

16:45 - Спринт, 10 км, мужчины

19 марта

13:50 - Гонка преследования, 10 км, женщины

16:00 - Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

20 марта

13:50 - Масс-старт, 12,5 км, женщины

16:00 - Масс-старт, 15 км, мужчины

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