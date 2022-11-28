Кубок мира по биатлону-2022/23: полный календарь, расписание всех гонок

Новый биатлонный сезон стартует 29 ноября, а завершится 19 марта.
Во вторник, 29 ноября, биатлонный сезон-2022/23 начнется первым этапом Кубка мира в финском Контиолахти.
Всего в этом сезоне запланировано 9 этапов Кубка мира, а также чемпионат мира, заработанные очки на котором также пойдут в общий зачет.
Планетарное первенство с 8-го по 19 февраля будет принимать немецкий Оберхоф.
Закроет биатлонный сезон-2022/23 последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 16 – 19 марта.
|1 ЭТАП
Контиолахти (Финляндия)
29 ноября – 4 декабря
29 ноября
14:15 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
30 ноября
14:15 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
1 декабря
12:00 – Эстафета, 4х7,5, мужчины
14:35 – Эстафета, 4х6, женщины
3 декабря
11:45 – Спринт, 10 км, мужчины
14:45 – Спринт, 7,5 км, женщины
4 декабря
13:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
15:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины
|2 ЭТАП
Хохфильцен (Австрия)
8 – 11 декабря
8 декабря
15:10 – Спринт, 7,5 км, женщины
9 декабря
14:45 – Спринт, 10 км, мужчины
10 декабря
12:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины
14:40 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
11 декабря
12:30 – Эстафета, 4х6 км, женщины
15:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
|3 ЭТАП
Анси (Франция)
15 – 18 декабря
15 декабря
15:10 – Спринт, 10 км, мужчины
16 декабря
15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины
17 декабря
13:10 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
15:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины
18 декабря
13:10 – Масс-старт, 15 км, мужчины
15:15 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
|4 ЭТАП
Поклюка (Словения)
5 – 8 января
5 января
15:20 – Спринт, 7,5 км, женщины
6 января
15:20 – Спринт, 10 км, мужчины
7 января
13:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины
15:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
8 января
13:00 – Одиночная смешанная эстафета
15:15 – Смешанная эстафета
|5 ЭТАП
Рупольдинг (Германия)
11 – 15 января
11 января
15:10 – Индивидуальная гонка 20 км, мужчины
12 января
15:10 – Индивидуальная гонка 15 км, женщины
13 января
15:25 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
14 января
15:25 – Эстафета, 4х6 км, женщины
15 января
13:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины
15:45 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
|6 ЭТАП
Антхольц–Антерсельва (Италия)
19 – 22 января
19 января
15:30 – Спринт, 7,5 км, женщины
20 января
15:30 – Спринт, 10 км, мужчины
21 января
14:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины
16:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
22 января
12:45 – Эстафета, 4х6 км, женщины
15:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
|7 ЭТАП
Нове-Место (Чехия)
2 – 5 марта
2 марта
17:20 – Спринт, 10 км, мужчины
3 марта
17:20 – Спринт, 7,5 км, женщины
4 марта
14:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
16:45 – Гонка преследования, 10 км, женщины
5 марта
12:30 – Смешанная эстафета
16:15 – Одиночная смешанная эстафета
|8 ЭТАП
Эстерсунд (Швеция)
9 – 12 марта
9 марта
14:15 – Индивидуальная гонка 15 км, женщины
17:20 – Индивидуальная гонка 20 км, мужчины
11 марта
15:00 – Эстафета, 4х6 км, женщины
17:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
12 марта
14:00 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
16:45 – Масс-старт, 15 км, мужчины
|9 ЭТАП
Холменколлен (Норвегия)
16 – 19 марта
16 марта
16:30 – Спринт, 10 км, мужчины
17 марта
16:30 – Спринт, 7,5 км, женщины
18 марта
13:50 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
16:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины
19 марта
13:50 – Масс-старт, 15 км, мужчины
16:10 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
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