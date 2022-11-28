Кубок мира по биатлону-2022/23: полный календарь, расписание всех гонок

Во вторник, 29 ноября, биатлонный сезон-2022/23 начнется первым этапом Кубка мира в финском Контиолахти.

Всего в этом сезоне запланировано 9 этапов Кубка мира, а также чемпионат мира, заработанные очки на котором также пойдут в общий зачет.

Планетарное первенство с 8-го по 19 февраля будет принимать немецкий Оберхоф.

Закроет биатлонный сезон-2022/23 последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 16 – 19 марта.

1 ЭТАП

Контиолахти (Финляндия)

29 ноября – 4 декабря

29 ноября

14:15 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

30 ноября

14:15 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

1 декабря

12:00 – Эстафета, 4х7,5, мужчины

14:35 – Эстафета, 4х6, женщины

3 декабря

11:45 – Спринт, 10 км, мужчины

14:45 – Спринт, 7,5 км, женщины

4 декабря

13:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины

2 ЭТАП

Хохфильцен (Австрия)

8 – 11 декабря

8 декабря

15:10 – Спринт, 7,5 км, женщины

9 декабря

14:45 – Спринт, 10 км, мужчины

10 декабря

12:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины

14:40 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

11 декабря

12:30 – Эстафета, 4х6 км, женщины

15:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

3 ЭТАП

Анси (Франция)

15 – 18 декабря

15 декабря

15:10 – Спринт, 10 км, мужчины

16 декабря

15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины

17 декабря

13:10 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины

18 декабря

13:10 – Масс-старт, 15 км, мужчины

15:15 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

4 ЭТАП

Поклюка (Словения)

5 – 8 января

5 января

15:20 – Спринт, 7,5 км, женщины

6 января

15:20 – Спринт, 10 км, мужчины

7 января

13:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины

15:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

8 января

13:00 – Одиночная смешанная эстафета

15:15 – Смешанная эстафета

5 ЭТАП

Рупольдинг (Германия)

11 – 15 января

11 января

15:10 – Индивидуальная гонка 20 км, мужчины

12 января

15:10 – Индивидуальная гонка 15 км, женщины

13 января

15:25 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

14 января

15:25 – Эстафета, 4х6 км, женщины

15 января

13:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины

15:45 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

6 ЭТАП

Антхольц–Антерсельва (Италия)

19 – 22 января

19 января

15:30 – Спринт, 7,5 км, женщины

20 января

15:30 – Спринт, 10 км, мужчины

21 января

14:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины

16:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

22 января

12:45 – Эстафета, 4х6 км, женщины

15:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

7 ЭТАП

Нове-Место (Чехия)

2 – 5 марта

2 марта

17:20 – Спринт, 10 км, мужчины

3 марта

17:20 – Спринт, 7,5 км, женщины

4 марта

14:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

16:45 – Гонка преследования, 10 км, женщины

5 марта

12:30 – Смешанная эстафета

16:15 – Одиночная смешанная эстафета

8 ЭТАП

Эстерсунд (Швеция)

9 – 12 марта

9 марта

14:15 – Индивидуальная гонка 15 км, женщины

17:20 – Индивидуальная гонка 20 км, мужчины

11 марта

15:00 – Эстафета, 4х6 км, женщины

17:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

12 марта

14:00 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

16:45 – Масс-старт, 15 км, мужчины

9 ЭТАП

Холменколлен (Норвегия)

16 – 19 марта

16 марта

16:30 – Спринт, 10 км, мужчины

17 марта

16:30 – Спринт, 7,5 км, женщины

18 марта

13:50 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

16:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины

19 марта

13:50 – Масс-старт, 15 км, мужчины

16:10 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

Читайте также:

"Это смешная дискуссия": звездный шведский биатлонист осудил президента МОК за попустительство россиянам

В очередной раз послали за кораблем: IBU продлил изоляцию российским и белорусским биатлонистам

Никак не смирятся со справедливостью: в РФ призвали IBU вернуть к соревнованиям российских биатлонистов