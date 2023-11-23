Кубок мира по биатлону-2023/24: полный календарь и расписание всех гонок, где смотреть

В субботу, 25 ноября, сезон Кубка мира-2023/24 по биатлону начнется первым этапом в шведском Эстерсунде.

Всего в этом сезоне запланировано 9 этапов Кубка мира, а также чемпионат мира, который с 7-го по 18 февраля будет принимать чешское место Нове-Место.

Завершится биатлонный сезон-2023/24 последним этапом Кубка мира в канадском Кенморе, который запланирован на 14 – 17 марта.

Календарь и расписание этапов Кубка мира по биатлону-2023/24

1 ЭТАП

Эстерсунд (Швеция)

25 ноября – 3 декабря

25 ноября

13:30 – Одиночная смешанная эстафета

15:50 – Смешанная эстафета

26 ноября

12:20 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

15:30 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

29 ноября

16:20 – Эстафета, 4х6, женщины

30 ноября

16:20 – Эстафета, 4х7,5, мужчины

1 декабря

15:45 – Спринт, 7,5 км, женщины

2 декабря

15:45 – Спринт, 10 км, мужчины

3 декабря

15:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины

17:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

2 ЭТАП

Хохфильцен (Австрия)

8 – 10 декабря

8 декабря

12:30 – Спринт, 10 км, мужчины

15:25 – Спринт, 7,5 км, женщины

9 декабря

13:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:45 – Гонка преследования, 10 км, женщины

10 декабря

12:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

15:15 – Эстафета, 4х6 км, женщины

3 ЭТАП

Ленцерхайде (Швейцария)

14 – 17 декабря

14 декабря

15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины

15 декабря

15:15 – Спринт, 10 км, мужчины

16 декабря

13:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины

15:30 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

17 декабря

13:30 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

15:45 – Масс-старт, 15 км, мужчины

4 ЭТАП

Оберхоф (Германия)

4 – 7 января

4 января

13:30 – Спринт, 10 км, мужчины

5 января

15:25 – Спринт, 7,5 км, женщины

6 января

13:25 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:40 – Гонка преследования, 10 км, женщины

7 января

12:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

15:25 – Эстафета, 4х6 км, женщины

5 ЭТАП

Рупольдинг (Германия)

10 – 14 января

10 января

15:30 – Эстафета, 4х6 км, женщины

11 января

15:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

12 января

15:30 – Спринт, 7,5 км, женщины

13 января

15:30 – Спринт, 10 км, мужчины

14 января

13:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины

15:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

6 ЭТАП

Антхольц-Антерсельва (Италия)

18 – 21 января

18 января

15:20 – Индивидуальная гонка короткая, 15 км, мужчины

19 января

15:20 – Индивидуальная гонка короткая, 12,5 км, женщины

20 января

13:55 – Одиночная смешанная эстафета

15:45 – Смешанная эстафета

21 января

13:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины

15:45 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

7 ЭТАП

Холменколлен (Норвегия)

29 февраля – 3 марта

29 февраля

15:15 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

1 марта

15:15 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

2 марта

14:20 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

16:20 – Масс-старт, 15 км, мужчины

3 марта

13:45 – Одиночная смешанная эстафета

15:45 – Смешанная эстафета

8 ЭТАП

Солт-Лейк-Сити (США)

8 – 10 марта

8 марта

21:25 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

00:00 – Спринт, 7,5 км, женщины

9 марта

21:25 – Эстафета, 4х6 км, женщины

00:00 – Спринт, 10 км, мужчины

10 марта

18:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины

19:50 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

9 ЭТАП

Кенмор (Канада)

14 – 17 марта

14 марта

18:40 – Спринт, 7,5 км, женщины

15 марта

18:40 – Спринт, 10 км, мужчины

16 марта

19:10 – Гонка преследования, 10 км, женщины

23:10 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

17 марта

19:10 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

23:20 – Масс-старт, 15 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

С дебютанткой: женская сборная Украины по биатлону объявила состав на первый этап сезона Кубка мира

Мужская сборная Украины по биатлону назвала состав на первый этап Кубка мира-2023/24

Умер выдающийся биатлонный тренер, с которым сборная Украины выиграла историческое "золото" Олимпиады