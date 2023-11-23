Кубок мира по биатлону-2023/24: полный календарь и расписание всех гонок, где смотреть

Новый биатлонный сезон стартует 25 ноября, а завершится 17 марта.
В субботу, 25 ноября, сезон Кубка мира-2023/24 по биатлону начнется первым этапом в шведском Эстерсунде.
Всего в этом сезоне запланировано 9 этапов Кубка мира, а также чемпионат мира, который с 7-го по 18 февраля будет принимать чешское место Нове-Место.
Завершится биатлонный сезон-2023/24 последним этапом Кубка мира в канадском Кенморе, который запланирован на 14 – 17 марта.
Календарь и расписание этапов Кубка мира по биатлону-2023/24
|1 ЭТАП
Эстерсунд (Швеция)
25 ноября – 3 декабря
25 ноября
13:30 – Одиночная смешанная эстафета
15:50 – Смешанная эстафета
26 ноября
12:20 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
15:30 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
29 ноября
16:20 – Эстафета, 4х6, женщины
30 ноября
16:20 – Эстафета, 4х7,5, мужчины
1 декабря
15:45 – Спринт, 7,5 км, женщины
2 декабря
15:45 – Спринт, 10 км, мужчины
3 декабря
15:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины
17:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
|2 ЭТАП
Хохфильцен (Австрия)
8 – 10 декабря
8 декабря
12:30 – Спринт, 10 км, мужчины
15:25 – Спринт, 7,5 км, женщины
9 декабря
13:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
15:45 – Гонка преследования, 10 км, женщины
10 декабря
12:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
15:15 – Эстафета, 4х6 км, женщины
|3 ЭТАП
Ленцерхайде (Швейцария)
14 – 17 декабря
14 декабря
15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины
15 декабря
15:15 – Спринт, 10 км, мужчины
16 декабря
13:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины
15:30 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
17 декабря
13:30 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
15:45 – Масс-старт, 15 км, мужчины
|4 ЭТАП
Оберхоф (Германия)
4 – 7 января
4 января
13:30 – Спринт, 10 км, мужчины
5 января
15:25 – Спринт, 7,5 км, женщины
6 января
13:25 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
15:40 – Гонка преследования, 10 км, женщины
7 января
12:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
15:25 – Эстафета, 4х6 км, женщины
|5 ЭТАП
Рупольдинг (Германия)
10 – 14 января
10 января
15:30 – Эстафета, 4х6 км, женщины
11 января
15:30 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
12 января
15:30 – Спринт, 7,5 км, женщины
13 января
15:30 – Спринт, 10 км, мужчины
14 января
13:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины
15:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
|6 ЭТАП
Антхольц-Антерсельва (Италия)
18 – 21 января
18 января
15:20 – Индивидуальная гонка короткая, 15 км, мужчины
19 января
15:20 – Индивидуальная гонка короткая, 12,5 км, женщины
20 января
13:55 – Одиночная смешанная эстафета
15:45 – Смешанная эстафета
21 января
13:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины
15:45 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
|7 ЭТАП
Холменколлен (Норвегия)
29 февраля – 3 марта
29 февраля
15:15 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
1 марта
15:15 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
2 марта
14:20 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
16:20 – Масс-старт, 15 км, мужчины
3 марта
13:45 – Одиночная смешанная эстафета
15:45 – Смешанная эстафета
|8 ЭТАП
Солт-Лейк-Сити (США)
8 – 10 марта
8 марта
21:25 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
00:00 – Спринт, 7,5 км, женщины
9 марта
21:25 – Эстафета, 4х6 км, женщины
00:00 – Спринт, 10 км, мужчины
10 марта
18:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины
19:50 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
|9 ЭТАП
Кенмор (Канада)
14 – 17 марта
14 марта
18:40 – Спринт, 7,5 км, женщины
15 марта
18:40 – Спринт, 10 км, мужчины
16 марта
19:10 – Гонка преследования, 10 км, женщины
23:10 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
17 марта
19:10 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
23:20 – Масс-старт, 15 км, мужчины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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