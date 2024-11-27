Кубок мира по биатлону-2024/25: полный календарь и расписание всех гонок, где смотреть

Новый биатлонный сезон начнется 30 ноября и завершится 23 марта.
В субботу, 30 ноября, сезон Кубка мира по биатлону-2024/25 стартует первым этапом в финском Контиолахти.
Всего в этом сезоне запланированы девять этапов Кубка мира, а также чемпионат мира, который с 12 по 23 февраля состоится в швейцарском Ленцерхайде.
Завершится биатлонный сезон-2024/25 последним этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 21-23 марта.
Календарь и расписание этапов Кубка мира по биатлону-2024/25
|1 ЭТАП
Контиолахти (Финляндия)
30 ноября – 8 декабря
30 ноября
14:15 – Одиночная смешанная эстафета
16:45 – Смешанная эстафета
1 декабря
14:45 – Эстафета, 4х7,5, мужчины
18:25 – Эстафета, 4х6, женщины
3 декабря
17:20 – Короткая индивидуальная гонка, 15 км, мужчины
4 декабря
17:20 – Короткая индивидуальная гонка, 12,5 км, женщины
6 декабря
17:20 – Спринт, 10 км, мужчины
7 декабря
18:10 – Спринт, 7,5 км, женщины
8 декабря
15:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины
18:10 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
|2 ЭТАП
Хохфильцен (Австрия)
13 – 15 декабря
13 декабря
12:30 – Спринт, 7,5 км, женщины
15:20 – Спринт, 10 км, мужчины
14 декабря
13:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины
15:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
15 декабря
12:30 – Эстафета, 4х6 км, женщины
15:15 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
|3 ЭТАП
Анси – Ле-Гран-Борнан (Франция)
19 – 22 декабря
19 декабря
15:20 – Спринт, 10 км, мужчины
20 декабря
15:20 – Спринт, 7,5 км, женщины
21 декабря
13:30 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
15:45 – Гонка преследования, 10 км, женщины
22 декабря
13:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины
15:45 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
|4 ЭТАП
Оберхоф (Германия)
9 – 12 января
9 января
15:20 – Спринт, 7,5 км, женщины
10 января
15:20 – Спринт, 10 км, мужчины
11 января
13:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины
15:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
12 января
13:20 — Смешанная эстафета
15:30 – Одиночная смешанная эстафета
|5 ЭТАП
Рупольдинг (Германия)
15 – 19 января
15 января
15:10 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
16 января
15:10 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
17 января
15:20 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
18 января
15:20 – Эстафета, 4х6 км, женщины
19 января
13:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины
16:00 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
|6 ЭТАП
Антхольц-Антерсельва (Италия)
23 – 26 января
23 января
15:30 – Спринт, 7,5 км, женщины
24 января
15:30 – Спринт, 10 км, мужчины
25 января
14:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины
15:55 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
26 января
13:05 – Эстафета, 4х6 км, женщины
15:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
|7 ЭТАП
Нове-Место (Чехия)
6 – 9 марта
6 марта
19:20 – Спринт, 10 км, мужчины
7 марта
19:20 – Спринт, 7,5 км, женщины
8 марта
15:55 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
18:40 – Гонка преследования, 10 км, женщины
9 марта
14:50 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины
17:45 – Эстафета, 4х6 км, женщины
|8 ЭТАП
Поклюка (Словения)
13 – 16 марта
13 марта
16:15 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
14 марта
16:15 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
15 марта
14:05 – Смешанная эстафета
16:45 – Одиночная смешанная эстафета
16 марта
14:45 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
16:45 – Масс-старт, 15 км, мужчины
|9 ЭТАП
Холменколлен (Норвегия)
21 – 23 марта
21 марта
14:30 – Спринт, 10 км, мужчины
17:15 – Спринт, 7,5 км, женщины
22 марта
14:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
16:50 – Гонка преследования, 10 км, женщины
23 марта
14:15 – Масс-старт, 15 км, мужчины
16:45 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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