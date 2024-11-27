Кубок мира по биатлону-2024/25: полный календарь и расписание всех гонок, где смотреть

В субботу, 30 ноября, сезон Кубка мира по биатлону-2024/25 стартует первым этапом в финском Контиолахти.

Всего в этом сезоне запланированы девять этапов Кубка мира, а также чемпионат мира, который с 12 по 23 февраля состоится в швейцарском Ленцерхайде.

Завершится биатлонный сезон-2024/25 последним этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 21-23 марта.

Календарь и расписание этапов Кубка мира по биатлону-2024/25

1 ЭТАП

Контиолахти (Финляндия)

30 ноября – 8 декабря

30 ноября

14:15 – Одиночная смешанная эстафета

16:45 – Смешанная эстафета

1 декабря

14:45 – Эстафета, 4х7,5, мужчины

18:25 – Эстафета, 4х6, женщины

3 декабря

17:20 – Короткая индивидуальная гонка, 15 км, мужчины

4 декабря

17:20 – Короткая индивидуальная гонка, 12,5 км, женщины

6 декабря

17:20 – Спринт, 10 км, мужчины

7 декабря

18:10 – Спринт, 7,5 км, женщины

8 декабря

15:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины

18:10 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

2 ЭТАП

Хохфильцен (Австрия)

13 – 15 декабря

13 декабря

12:30 – Спринт, 7,5 км, женщины

15:20 – Спринт, 10 км, мужчины

14 декабря

13:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины

15:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15 декабря

12:30 – Эстафета, 4х6 км, женщины

15:15 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

3 ЭТАП

Анси – Ле-Гран-Борнан (Франция)

19 – 22 декабря

19 декабря

15:20 – Спринт, 10 км, мужчины

20 декабря

15:20 – Спринт, 7,5 км, женщины

21 декабря

13:30 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:45 – Гонка преследования, 10 км, женщины

22 декабря

13:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины

15:45 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

4 ЭТАП

Оберхоф (Германия)

9 – 12 января

9 января

15:20 – Спринт, 7,5 км, женщины

10 января

15:20 – Спринт, 10 км, мужчины

11 января

13:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины

15:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

12 января

13:20 — Смешанная эстафета

15:30 – Одиночная смешанная эстафета

5 ЭТАП

Рупольдинг (Германия)

15 – 19 января

15 января

15:10 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

16 января

15:10 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

17 января

15:20 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

18 января

15:20 – Эстафета, 4х6 км, женщины

19 января

13:30 – Масс-старт, 15 км, мужчины

16:00 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

6 ЭТАП

Антхольц-Антерсельва (Италия)

23 – 26 января

23 января

15:30 – Спринт, 7,5 км, женщины

24 января

15:30 – Спринт, 10 км, мужчины

25 января

14:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины

15:55 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

26 января

13:05 – Эстафета, 4х6 км, женщины

15:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

7 ЭТАП

Нове-Место (Чехия)

6 – 9 марта

6 марта

19:20 – Спринт, 10 км, мужчины

7 марта

19:20 – Спринт, 7,5 км, женщины

8 марта

15:55 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

18:40 – Гонка преследования, 10 км, женщины

9 марта

14:50 – Эстафета, 4х7,5 км, мужчины

17:45 – Эстафета, 4х6 км, женщины

8 ЭТАП

Поклюка (Словения)

13 – 16 марта

13 марта

16:15 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

14 марта

16:15 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

15 марта

14:05 – Смешанная эстафета

16:45 – Одиночная смешанная эстафета

16 марта

14:45 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

16:45 – Масс-старт, 15 км, мужчины

9 ЭТАП

Холменколлен (Норвегия)

21 – 23 марта

21 марта

14:30 – Спринт, 10 км, мужчины

17:15 – Спринт, 7,5 км, женщины

22 марта

14:45 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

16:50 – Гонка преследования, 10 км, женщины

23 марта

14:15 – Масс-старт, 15 км, мужчины

16:45 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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