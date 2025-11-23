- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 100
- Время на прочтение
- 3 мин
Кубок мира по биатлону-2025/26: полный календарь и расписание всех гонок, где смотреть
С 29 ноября по 22 марта продлится сезон Кубка мира по биатлону-2025/26.
В субботу, 29 ноября, сезон Кубка мира по биатлону-2025/26 стартует первым этапом в шведском Эстерсунде.
Всего в этом сезоне запланировано девять этапов Кубка мира, а также чемпионат Европы и главные соревнования – биатлонные гонки на зимних Олимпийских играх-2026, которые состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Завершится биатлонный сезон-2025/26 последним этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 19-22 марта.
Календарь и расписание этапов Кубка мира по биатлону-2025/26
Первый этап, Эстерсунд (Швеция)
29 ноября
14:15 – Эстафета, 4х6, женщины
17:55 – Эстафета, 4х7,5, мужчины
30 ноября
15:00 – Одиночная смешанная эстафета
17:40 – Смешанная эстафета
2 декабря
16:30 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
3 декабря
16:30 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
5 декабря
17:00 – Спринт, 7,5 км, женщины
6 декабря
17:30 – Спринт, 10 км, мужчины
7 декабря
14:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины
16:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
Второй этап, Хохфильцен (Австрия)
12 декабря
12:25 – Спринт, 10 км, мужчины
15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины
13 декабря
13:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
15:15 – Эстафета, 4х6, женщины
14 декабря
13:00 – Эстафета, 4х7,5, мужчины
15:45 – Гонка преследования, 10 км, женщины
Третий этап, Анси – Ле-Гран-Борнан (Франция)
18 декабря
15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины
19 декабря
15:15 – Спринт, 10 км, мужчины
20 декабря
13:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины
15:45 – Гонка преследования, 10 км, мужчины
21 декабря
13:15 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
15:45 – Масс-старт, 15 км, мужчины
Четвертый этап, Оберхоф (Германия)
8 января
15:10 – Спринт, 10 км, мужчины
9 января
15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины
10 января
13:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
15:25 – Эстафета, 4х6, женщины
11 января
12:00 – Эстафета, 4х7,5, мужчины
15:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины
Пятый этап, Рупольдинг (Германия)
14 января
15:30 – Эстафета, 4х6, женщины
15 января
15:30 – Эстафета, 4х7,5, мужчины
16 января
15:30 – Спринт, 7,5 км, женщины
17 января
15:30 – Спринт, 10 км, мужчины
18 января
13:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины
16:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
Шестой этап, Нове-Место (Чехия)
22 января
19:15 – Короткая индивидуальная гонка, 15 км, мужчины
23 января
19:15 – Короткая индивидуальная гонка, 12,5 км, женщины
24 января
14:15 – Одиночная смешанная эстафета
16:15 – Смешанная эстафета
25 января
16:15 – Масс-старт, 15 км, мужчины
19:15 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
Седьмой этап, Контиолахти (Финляндия)
5 марта
18:05 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
6 марта
17:10 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
7 марта
14:40 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
16:40 – Эстафета, 4х7,5, мужчины
8 марта
14:40 – Эстафета, 4х6, женщины
17:55 – Масс-старт, 15 км, мужчины
Восьмой этап, Отепяя (Эстония)
12 марта
16:15 – Спринт, 10 км, мужчины
13 марта
16:15 – Спринт, 7,5 км, женщины
14 марта
14:30 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
17:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины
15 марта
13:35 – Одиночная смешанная эстафета
15:40 – Смешанная эстафета
Девятый этап, Холменколлен (Норвегия)
19 марта
17:15 – Спринт, 7,5 км, женщины
20 марта
17:15 – Спринт, 10 км, мужчины
21 марта
15:45 – Гонка преследования, 10 км, женщины
17:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
22 марта
14:45 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
17:45 – Масс-старт, 15 км, мужчины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
