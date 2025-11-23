Кубок мира по биатлону-2025/26: полный календарь и расписание всех гонок, где смотреть

Кубок мира по биатлону / © Associated Press

Реклама

В субботу, 29 ноября, сезон Кубка мира по биатлону-2025/26 стартует первым этапом в шведском Эстерсунде.

Всего в этом сезоне запланировано девять этапов Кубка мира, а также чемпионат Европы и главные соревнования – биатлонные гонки на зимних Олимпийских играх-2026, которые состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Завершится биатлонный сезон-2025/26 последним этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 19-22 марта.

Реклама

Календарь и расписание этапов Кубка мира по биатлону-2025/26

Первый этап, Эстерсунд (Швеция)

29 ноября

14:15 – Эстафета, 4х6, женщины

17:55 – Эстафета, 4х7,5, мужчины

30 ноября

Реклама

15:00 – Одиночная смешанная эстафета

17:40 – Смешанная эстафета

2 декабря

16:30 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

Реклама

3 декабря

16:30 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

5 декабря

17:00 – Спринт, 7,5 км, женщины

Реклама

6 декабря

17:30 – Спринт, 10 км, мужчины

7 декабря

14:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины

Реклама

16:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Второй этап, Хохфильцен (Австрия)

12 декабря

12:25 – Спринт, 10 км, мужчины

15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины

Реклама

13 декабря

13:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:15 – Эстафета, 4х6, женщины

14 декабря

Реклама

13:00 – Эстафета, 4х7,5, мужчины

15:45 – Гонка преследования, 10 км, женщины

Третий этап, Анси – Ле-Гран-Борнан (Франция)

18 декабря

15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины

Реклама

19 декабря

15:15 – Спринт, 10 км, мужчины

20 декабря

13:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины

Реклама

15:45 – Гонка преследования, 10 км, мужчины

21 декабря

13:15 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

15:45 – Масс-старт, 15 км, мужчины

Реклама

Четвертый этап, Оберхоф (Германия)

8 января

15:10 – Спринт, 10 км, мужчины

9 января

15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины

Реклама

10 января

13:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:25 – Эстафета, 4х6, женщины

11 января

Реклама

12:00 – Эстафета, 4х7,5, мужчины

15:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины

Пятый этап, Рупольдинг (Германия)

14 января

15:30 – Эстафета, 4х6, женщины

Реклама

15 января

15:30 – Эстафета, 4х7,5, мужчины

16 января

15:30 – Спринт, 7,5 км, женщины

Реклама

17 января

15:30 – Спринт, 10 км, мужчины

18 января

13:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины

Реклама

16:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Шестой этап, Нове-Место (Чехия)

22 января

19:15 – Короткая индивидуальная гонка, 15 км, мужчины

23 января

Реклама

19:15 – Короткая индивидуальная гонка, 12,5 км, женщины

24 января

14:15 – Одиночная смешанная эстафета

16:15 – Смешанная эстафета

Реклама

25 января

16:15 – Масс-старт, 15 км, мужчины

19:15 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

Седьмой этап, Контиолахти (Финляндия)

5 марта

Реклама

18:05 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

6 марта

17:10 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

7 марта

Реклама

14:40 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

16:40 – Эстафета, 4х7,5, мужчины

8 марта

14:40 – Эстафета, 4х6, женщины

Реклама

17:55 – Масс-старт, 15 км, мужчины

Восьмой этап, Отепяя (Эстония)

12 марта

16:15 – Спринт, 10 км, мужчины

13 марта

Реклама

16:15 – Спринт, 7,5 км, женщины

14 марта

14:30 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

17:00 – Гонка преследования, 10 км, женщины

Реклама

15 марта

13:35 – Одиночная смешанная эстафета

15:40 – Смешанная эстафета

Девятый этап, Холменколлен (Норвегия)

19 марта

Реклама

17:15 – Спринт, 7,5 км, женщины

20 марта

17:15 – Спринт, 10 км, мужчины

21 марта

Реклама

15:45 – Гонка преследования, 10 км, женщины

17:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

22 марта

14:45 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

Реклама

17:45 – Масс-старт, 15 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.