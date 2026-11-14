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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Время на прочтение
3 мин

Кубок мира по биатлону-2026/27: полный календарь и расписание всех гонок, где смотреть

С 26 ноября по 21 марта продлится сезон Кубка мира по биатлону-2026/27.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Биатлон

Биатлон / © Associated Press

В четверг, 26 ноября, сезон Кубка мира по биатлону-2026/27 стартует первым этапом в финском Контиолахти.

Всего в этом сезоне запланировано десять этапов Кубка мира, среди которых необычный короткий двухдневный этап в словенской Поклюке.

Главным стартом сезона станет чемпионат мира-2027, который продлится с 10 по 21 февраля 2027 года в Отепя (Эстония).

Календарь и расписание этапов Кубка мира по биатлону-2026/27

Первый этап, Контиолахти (Финляндия)

26 ноября

17:10 — Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

27 ноября

17:10 — Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

28 ноября

14:10 — Одиночная смешанная эстафета

16:15 — Смешанная эстафета

29 ноября

14:00 — Спринт, 10 км, мужчины

17:15 — Спринт, 7,5 км, женщины

Второй этап, Хохфильцен (Австрия)

4 декабря

12:25 — Спринт, 7,5 км, женщины

15:15 — Спринт, 10 км, мужчины

5 декабря

13:15 — Гонка преследования, 10 км, женщины

15:30 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

6 декабря

12:30 — Эстафета, 4х6, женщины

15:15 — Эстафета, 4х7,5, мужчины

Третий этап, Анси – Ле-Гран-Борнан (Франция)

10 декабря

15:15 — Спринт, 7,5 км, женщины

11 декабря

15:15 — Спринт, 10 км, мужчины

12 декабря

13:15 — Гонка преследования, 10 км, женщины

15:45 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

13 декабря

13:15 — Масс-старт, 12,5 км, женщины

15:45 — Масс-старт, 15 км, мужчины

Четвертый этап, Поклюка (Словения)

2 января

12:25 — Спринт, 10 км, мужчины

15:10 — Спринт, 7,5 км, женщины

3 января

12:35 — Эстафета, 4х7,5, мужчины

15:15 — Эстафета, 4х6, женщины

Пятый этап, Рупольдинг (Германия)

6 января

15:15 — Эстафета, 4х6, женщины

7 января

15:15 — Эстафета, 4х7,5, мужчины

8 января

15:15 — Спринт, 7,5 км, женщины

9 января

13:00 — Спринт, 10 км, мужчины

10 января

13:00 — Гонка преследования, 10 км, женщины

15:45 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Шестой этап, Антхольц-Антерсельва (Италия)

14 января

15:15 — Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

15 января

15:15 — Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

16 января

12:45 — Одиночная смешанная эстафета

15:30 — Смешанная эстафета

17 января

13:45 — Масс-старт, 15 км, мужчины

16:00 — Масс-старт, 12,5 км, женщины

Седьмой этап, Нове-Место (Чехия)

21 января

17:30 — Спринт, 7,5 км, женщины

22 января

17:30 — Спринт, 10 км, мужчины

23 января

15:45 — Масс-старт, 12,5 км, женщины

18:00 — Эстафета, 4х7,5, мужчины

24 января

15:35 — Эстафета, 4х6, женщины

18:10 — Масс-старт, 15 км, мужчины

Чемпионат мира по биатлону, Отепя (Эстония)

10 февраля

17:10 — Смешанная эстафета

12 февраля

17:30 — Спринт, 10 км, мужчины

13 февраля

18:00 — Спринт, 7,5 км, женщины

14 февраля

17:05 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

19:30 — Гонка преследования, 10 км, женщины

16 февраля

18:10 — Одиночная смешанная эстафета

17 февраля

18:10 — Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

18 февраля

18:10 — Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

19 февраля

18:30 — Эстафета, 4х7,5, мужчины

20 февраля

18:30 — Эстафета, 4х6, женщины

21 февраля

16:45 — Масс-старт, 15 км, мужчины

19:10 — Масс-старт, 12,5 км, женщины

Восьмой этап, Оберхоф (Германия)

4 марта

15:45 — Спринт, 10 км, мужчины

5 марта

15:10 — Спринт, 7,5 км, женщины

6 марта

14:45 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

17:00 — Гонка преследования, 10 км, женщины

7 марта

13:45 — Эстафета, 4х7,5, мужчины

16:50 — Эстафета, 4х6, женщины

Девятый этап, Эстерсунд (Швеция)

11 марта

17:10 — Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

12 марта

17:10 — Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

13 марта

15:30 — Одиночная смешанная эстафета

18:10 — Смешанная эстафета

14 марта

15:30 — Масс-старт, 12,5 км, женщины

18:10 — Масс-старт, 15 км, мужчины

Десятый этап, Холменколлен (Норвегия)

18 марта

17:30 — Спринт, 10 км, мужчины

19 марта

17:30 — Спринт, 7,5 км, женщины

20 марта

15:45 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

18:00 — Гонка преследования, 10 км, женщины

21 марта

14:30 — Масс-старт, 15 км, мужчины

17:00 — Масс-старт, 12,5 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, что мужская и женская сборные Украины по биатлону узнали имена новых тренеров.

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