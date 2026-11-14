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Кубок мира по биатлону-2026/27: полный календарь и расписание всех гонок, где смотреть
С 26 ноября по 21 марта продлится сезон Кубка мира по биатлону-2026/27.
В четверг, 26 ноября, сезон Кубка мира по биатлону-2026/27 стартует первым этапом в финском Контиолахти.
Всего в этом сезоне запланировано десять этапов Кубка мира, среди которых необычный короткий двухдневный этап в словенской Поклюке.
Главным стартом сезона станет чемпионат мира-2027, который продлится с 10 по 21 февраля 2027 года в Отепя (Эстония).
Календарь и расписание этапов Кубка мира по биатлону-2026/27
Первый этап, Контиолахти (Финляндия)
26 ноября
17:10 — Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
27 ноября
17:10 — Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
28 ноября
14:10 — Одиночная смешанная эстафета
16:15 — Смешанная эстафета
29 ноября
14:00 — Спринт, 10 км, мужчины
17:15 — Спринт, 7,5 км, женщины
Второй этап, Хохфильцен (Австрия)
4 декабря
12:25 — Спринт, 7,5 км, женщины
15:15 — Спринт, 10 км, мужчины
5 декабря
13:15 — Гонка преследования, 10 км, женщины
15:30 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
6 декабря
12:30 — Эстафета, 4х6, женщины
15:15 — Эстафета, 4х7,5, мужчины
Третий этап, Анси – Ле-Гран-Борнан (Франция)
10 декабря
15:15 — Спринт, 7,5 км, женщины
11 декабря
15:15 — Спринт, 10 км, мужчины
12 декабря
13:15 — Гонка преследования, 10 км, женщины
15:45 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
13 декабря
13:15 — Масс-старт, 12,5 км, женщины
15:45 — Масс-старт, 15 км, мужчины
Четвертый этап, Поклюка (Словения)
2 января
12:25 — Спринт, 10 км, мужчины
15:10 — Спринт, 7,5 км, женщины
3 января
12:35 — Эстафета, 4х7,5, мужчины
15:15 — Эстафета, 4х6, женщины
Пятый этап, Рупольдинг (Германия)
6 января
15:15 — Эстафета, 4х6, женщины
7 января
15:15 — Эстафета, 4х7,5, мужчины
8 января
15:15 — Спринт, 7,5 км, женщины
9 января
13:00 — Спринт, 10 км, мужчины
10 января
13:00 — Гонка преследования, 10 км, женщины
15:45 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
Шестой этап, Антхольц-Антерсельва (Италия)
14 января
15:15 — Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
15 января
15:15 — Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
16 января
12:45 — Одиночная смешанная эстафета
15:30 — Смешанная эстафета
17 января
13:45 — Масс-старт, 15 км, мужчины
16:00 — Масс-старт, 12,5 км, женщины
Седьмой этап, Нове-Место (Чехия)
21 января
17:30 — Спринт, 7,5 км, женщины
22 января
17:30 — Спринт, 10 км, мужчины
23 января
15:45 — Масс-старт, 12,5 км, женщины
18:00 — Эстафета, 4х7,5, мужчины
24 января
15:35 — Эстафета, 4х6, женщины
18:10 — Масс-старт, 15 км, мужчины
Чемпионат мира по биатлону, Отепя (Эстония)
10 февраля
17:10 — Смешанная эстафета
12 февраля
17:30 — Спринт, 10 км, мужчины
13 февраля
18:00 — Спринт, 7,5 км, женщины
14 февраля
17:05 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
19:30 — Гонка преследования, 10 км, женщины
16 февраля
18:10 — Одиночная смешанная эстафета
17 февраля
18:10 — Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
18 февраля
18:10 — Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
19 февраля
18:30 — Эстафета, 4х7,5, мужчины
20 февраля
18:30 — Эстафета, 4х6, женщины
21 февраля
16:45 — Масс-старт, 15 км, мужчины
19:10 — Масс-старт, 12,5 км, женщины
Восьмой этап, Оберхоф (Германия)
4 марта
15:45 — Спринт, 10 км, мужчины
5 марта
15:10 — Спринт, 7,5 км, женщины
6 марта
14:45 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
17:00 — Гонка преследования, 10 км, женщины
7 марта
13:45 — Эстафета, 4х7,5, мужчины
16:50 — Эстафета, 4х6, женщины
Девятый этап, Эстерсунд (Швеция)
11 марта
17:10 — Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
12 марта
17:10 — Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
13 марта
15:30 — Одиночная смешанная эстафета
18:10 — Смешанная эстафета
14 марта
15:30 — Масс-старт, 12,5 км, женщины
18:10 — Масс-старт, 15 км, мужчины
Десятый этап, Холменколлен (Норвегия)
18 марта
17:30 — Спринт, 10 км, мужчины
19 марта
17:30 — Спринт, 7,5 км, женщины
20 марта
15:45 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
18:00 — Гонка преследования, 10 км, женщины
21 марта
14:30 — Масс-старт, 15 км, мужчины
17:00 — Масс-старт, 12,5 км, женщины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Ранее сообщалось, что мужская и женская сборные Украины по биатлону узнали имена новых тренеров.