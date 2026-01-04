- Дата публикации
-
Проспорт
- Проспорт
31
- 31
1 мин
- 1 мин
Кубок мира по биатлону: расписание гонок четвертого этапа в Оберхофе и где смотреть
В программу этапа включены спринты, гонки преследования и эстафеты.
С 8 по 11 января в немецком Оберхофе состоится четвертый этап Кубка мира по биатлону-2025/26.
В его программу вошли спринты, гонки преследования и классические эстафеты.
Всего этот биатлонный сезон состоит из девяти этапов Кубка мира, чемпионата Европы, а главными соревнованиями станут гонки на зимних Олимпийских играх-2026, которые состоятся с 6 по 22 февраля следующего года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе
8 января
15:10 – Спринт, 10 км, мужчины
9 января
15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины
10 января
13:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
15:25 – Эстафета, 4х6, женщины
11 января
12:00 – Эстафета, 4х7,5, мужчины
15:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.