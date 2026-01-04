Кубок мира по биатлону: расписание гонок четвертого этапа в Оберхофе и где смотреть

Кубок мира по биатлону / © Associated Press

С 8 по 11 января в немецком Оберхофе состоится четвертый этап Кубка мира по биатлону-2025/26.

В его программу вошли спринты, гонки преследования и классические эстафеты.

Всего этот биатлонный сезон состоит из девяти этапов Кубка мира, чемпионата Европы, а главными соревнованиями станут гонки на зимних Олимпийских играх-2026, которые состоятся с 6 по 22 февраля следующего года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону в Оберхофе

8 января

15:10 – Спринт, 10 км, мужчины

9 января

15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины

10 января

13:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:25 – Эстафета, 4х6, женщины

11 января

12:00 – Эстафета, 4х7,5, мужчины

15:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.