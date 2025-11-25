Кубок мира по биатлону: расписание гонок первого этапа в Эстерсунде и где смотреть

Кубок мира по биатлону / © Associated Press

С 29 ноября по 7 декабря в шведском Эстерсунде состоится первый этап Кубка мира по биатлону-2025/26.

В его программу вошли классические эстафеты, одиночная и классическая смешанные эстафеты, индивидуальные гонки, спринты и персьюты.

Всего этот биатлонный сезон состоит из девяти этапов Кубка мира, чемпионата Европы, а главными соревнованиями станут гонки на зимних Олимпийских играх-2026, которые состоятся с 6 по 22 февраля следующего года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

29 ноября

14:15 – Эстафета, 4х6, женщины

17:55 – Эстафета, 4х7,5, мужчины

30 ноября

15:00 – Одиночная смешанная эстафета

17:40 – Смешанная эстафета

2 декабря

16:30 – Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

3 декабря

16:30 – Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

5 декабря

17:00 – Спринт, 7,5 км, женщины

6 декабря

17:30 – Спринт, 10 км, мужчины

7 декабря

14:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины

16:15 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспільне Київ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.