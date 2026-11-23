Кубок мира по биатлону / © Associated Press

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С 26 по 29 ноября в финском Контиолахти состоится первый этап Кубка мира по биатлону-2026/27.

В его программу вошли индивидуальные гонки, одиночная и классическая смешанные эстафеты, а также спринты.

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Всего в этом сезоне запланировано десять этапов Кубка мира и чемпионат мира, который продлится с 10 по 21 февраля 2027 года в Отепя (Эстония).

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Расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

26 ноября

17:10 — Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

27 ноября

17:10 — Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

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28 ноября

14:10 — Одиночная смешанная эстафета

16:15 — Смешанная эстафета

29 ноября

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14:00 — Спринт, 10 км, мужчины

17:15 — Спринт, 7,5 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ранее сообщалось, что мужская и женская сборные Украины по биатлону обнародовали составы на первый этап Кубка мира.

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