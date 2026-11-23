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Кубок мира по биатлону: расписание гонок первого этапа в Контиолахти и где смотреть
В программу стартового этапа сезона Кубка мира по биатлону вошли индивидуальные гонки, смешанные эстафеты и спринты.
С 26 по 29 ноября в финском Контиолахти состоится первый этап Кубка мира по биатлону-2026/27.
В его программу вошли индивидуальные гонки, одиночная и классическая смешанные эстафеты, а также спринты.
Всего в этом сезоне запланировано десять этапов Кубка мира и чемпионат мира, который продлится с 10 по 21 февраля 2027 года в Отепя (Эстония).
Расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
26 ноября
17:10 — Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
27 ноября
17:10 — Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
28 ноября
14:10 — Одиночная смешанная эстафета
16:15 — Смешанная эстафета
29 ноября
14:00 — Спринт, 10 км, мужчины
17:15 — Спринт, 7,5 км, женщины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на платформах Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.
Ранее сообщалось, что мужская и женская сборные Украины по биатлону обнародовали составы на первый этап Кубка мира.