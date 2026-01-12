Кубок мира по биатлону: расписание гонок пятого этапа в Рупольдинге и где смотреть

Кубок мира по биатлону / © Associated Press

С 14 по 18 января в немецком Рупольдинге состоится пятый этап Кубка мира по биатлону-2025/26.

В его программу вошли эстафеты, спринты и гонки преследования.

Всего этот биатлонный сезон состоит из девяти этапов Кубка мира, чемпионата Европы, а главными соревнованиями станут гонки на зимних Олимпийских играх-2026, которые состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

14 января

15:30 – Эстафета, 4х6, женщины

15 января

15:30 – Эстафета, 4х7,5, мужчины

16 января

15:30 – Спринт, 7,5 км, женщины

17 января

15:30 – Спринт, 10 км, мужчины

18 января

13:30 – Гонка преследования, 10 км, женщины

16:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.