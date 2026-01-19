Кубок мира по биатлону: расписание гонок шестого этапа в Нове-Место и где смотреть

Кубок мира по биатлону / © Associated Press

С 22 по 25 января в чешском Нове-Место состоится шестой этап Кубка мира по биатлону-2025/26.

В его программу вошли короткие индивидуальные гонки, одиночная и классическая смешанные эстафеты, а также масс-старты.

Этап в Нове-Место будет предшествовать зимним Олимпийским играм-2026, которые состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место

22 января

19:15 – Короткая индивидуальная гонка, 15 км, мужчины

23 января

19:15 – Короткая индивидуальная гонка, 12,5 км, женщины

24 января

14:15 – Одиночная смешанная эстафета

16:15 – Смешанная эстафета

25 января

16:15 – Масс-старт, 15 км, мужчины

19:15 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

