Кубок мира по биатлону: расписание гонок шестого этапа в Нове-Место и где смотреть
Этот этап Кубка мира по биатлону будет предшествовать Олимпийским играм-2026.
С 22 по 25 января в чешском Нове-Место состоится шестой этап Кубка мира по биатлону-2025/26.
В его программу вошли короткие индивидуальные гонки, одиночная и классическая смешанные эстафеты, а также масс-старты.
Этап в Нове-Место будет предшествовать зимним Олимпийским играм-2026, которые состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
22 января
19:15 – Короткая индивидуальная гонка, 15 км, мужчины
23 января
19:15 – Короткая индивидуальная гонка, 12,5 км, женщины
24 января
14:15 – Одиночная смешанная эстафета
16:15 – Смешанная эстафета
25 января
16:15 – Масс-старт, 15 км, мужчины
19:15 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.