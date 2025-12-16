Кубок мира по биатлону: расписание гонок третьего этапа в Анси и где смотреть

Кубок мира по биатлону / © biathlon.com.ua

С 18 по 21 декабря во французском Анси Ле-Гран-Борнан состоится третий этап Кубка мира по биатлону-2025/26.

В его программу вошли спринты, гонки преследования и масс-старты. Это будет последний этап в 2025 году.

Всего этот биатлонный сезон состоит из девяти этапов Кубка мира, чемпионата Европы, а главными соревнованиями станут гонки на зимних Олимпийских играх-2026, которые состоятся с 6 по 22 февраля следующего года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону в Анси

18 декабря

15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины

19 декабря

15:15 – Спринт, 10 км, мужчины

20 декабря

13:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины

15:45 – Гонка преследования, 10 км, мужчины

21 декабря

13:15 – Масс-старт, 12,5 км, женщины

15:45 – Масс-старт, 15 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.