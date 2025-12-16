- Дата публикации
-
Категория
Проспорт
Кубок мира по биатлону: расписание гонок третьего этапа в Анси и где смотреть
Это будет последний этап в 2025 году Кубка мира по биатлону.
С 18 по 21 декабря во французском Анси Ле-Гран-Борнан состоится третий этап Кубка мира по биатлону-2025/26.
В его программу вошли спринты, гонки преследования и масс-старты. Это будет последний этап в 2025 году.
Всего этот биатлонный сезон состоит из девяти этапов Кубка мира, чемпионата Европы, а главными соревнованиями станут гонки на зимних Олимпийских играх-2026, которые состоятся с 6 по 22 февраля следующего года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону в Анси
18 декабря
15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины
19 декабря
15:15 – Спринт, 10 км, мужчины
20 декабря
13:15 – Гонка преследования, 10 км, женщины
15:45 – Гонка преследования, 10 км, мужчины
21 декабря
13:15 – Масс-старт, 12,5 км, женщины
15:45 – Масс-старт, 15 км, мужчины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.