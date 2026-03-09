Кубок мира по биатлону: расписание гонок восьмого этапа в Отепяя и где смотреть

Биатлон на Олимпиаде-2026 / © Associated Press

Реклама

С 12 по 15 марта в эстонском Отепяя состоится предпоследний, восьмой этап Кубка мира по биатлону-2025/26.

В его программу вошли спринты, гонки преследования и смешанные эстафеты.

Завершится сезон Кубка мира по биатлону заключительным этапом в норвежском Холменколлене, который запланирован на 19-22 марта.

Реклама

Расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону в Отепяя

12 марта

16:15 — Спринт, 10 км, мужчины

13 марта

16:15 — Спринт, 7,5 км, женщины

Реклама

14 марта

14:30 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

17:00 — Гонка преследования, 10 км, женщины

15 марта

Реклама

13:35 — Одиночная смешанная эстафета

15:40 — Смешанная эстафета

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.