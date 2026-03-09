- Дата публикации
Кубок мира по биатлону: расписание гонок восьмого этапа в Отепяя и где смотреть
В программу этапа вошли спринты, гонки преследования и смешанные эстафеты.
С 12 по 15 марта в эстонском Отепяя состоится предпоследний, восьмой этап Кубка мира по биатлону-2025/26.
В его программу вошли спринты, гонки преследования и смешанные эстафеты.
Завершится сезон Кубка мира по биатлону заключительным этапом в норвежском Холменколлене, который запланирован на 19-22 марта.
Расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону в Отепяя
12 марта
16:15 — Спринт, 10 км, мужчины
13 марта
16:15 — Спринт, 7,5 км, женщины
14 марта
14:30 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
17:00 — Гонка преследования, 10 км, женщины
15 марта
13:35 — Одиночная смешанная эстафета
15:40 — Смешанная эстафета
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.