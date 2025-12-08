Кубок мира по биатлону: расписание гонок второго этапа в Хохфильцене и где смотреть

Кубок мира по биатлону / © biathlon.com.ua

С 12 по 14 декабря в австрийском Хохфильцене состоится второй этап Кубка мира по биатлону-2025/26 .

В его программу вошли спринты, гонки преследования и классические эстафеты.

Всего этот биатлонный сезон состоит из девяти этапов Кубка мира, чемпионата Европы, а главными соревнованиями станут гонки на зимних Олимпийских играх-2026, которые состоятся с 6 по 22 февраля следующего года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

12 декабря

12:25 – Спринт, 10 км, мужчины

15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины

13 декабря

13:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

15:15 – Эстафета, 4х6, женщины

14 декабря

13:00 – Эстафета, 4х7,5, мужчины

15:45 – Гонка преследования, 10 км, женщины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

