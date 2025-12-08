- Дата публикации
Кубок мира по биатлону: расписание гонок второго этапа в Хохфильцене и где смотреть
Второй этап нового сезона Кубка мира по биатлону продлится с 12 по 14 декабря.
С 12 по 14 декабря в австрийском Хохфильцене состоится второй этап Кубка мира по биатлону-2025/26 .
В его программу вошли спринты, гонки преследования и классические эстафеты.
Всего этот биатлонный сезон состоит из девяти этапов Кубка мира, чемпионата Европы, а главными соревнованиями станут гонки на зимних Олимпийских играх-2026, которые состоятся с 6 по 22 февраля следующего года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
Расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
12 декабря
12:25 – Спринт, 10 км, мужчины
15:15 – Спринт, 7,5 км, женщины
13 декабря
13:00 – Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
15:15 – Эстафета, 4х6, женщины
14 декабря
13:00 – Эстафета, 4х7,5, мужчины
15:45 – Гонка преследования, 10 км, женщины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
