Кубок мира по биатлону: расписание гонок заключительного этапа в Холменколлене и где смотреть

В программу этапа вошли спринты, гонки преследования и масс-старты.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Кубок мира по биатлону

Кубок мира по биатлону / © Associated Press

С 19 по 22 марта в норвежском Холменколлене состоится последний, девятый этап Кубка мира по биатлону-2025/26.

В его программу вошли спринты, гонки преследования и масс-старты.

Вашему вниманию расписание всех гонок заключительного этапа сезона Кубка мира по биатлону.

Расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене

19 марта

17:15 — Спринт, 7,5 км, женщины

20 марта

17:15 — Спринт, 10 км, мужчины

21 марта

14:45 — Гонка преследования, 10 км, женщины

17:15 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины

22 марта

14:45 — Масс-старт, 12,5 км, женщины

17:30 — Масс-старт, 15 км, мужчины

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

