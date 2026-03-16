Кубок мира по биатлону: расписание гонок заключительного этапа в Холменколлене и где смотреть
С 19 по 22 марта в норвежском Холменколлене состоится последний, девятый этап Кубка мира по биатлону-2025/26.
В его программу вошли спринты, гонки преследования и масс-старты.
Вашему вниманию расписание всех гонок заключительного этапа сезона Кубка мира по биатлону.
Расписание гонок этапа Кубка мира по биатлону в Холменколлене
19 марта
17:15 — Спринт, 7,5 км, женщины
20 марта
17:15 — Спринт, 10 км, мужчины
21 марта
14:45 — Гонка преследования, 10 км, женщины
17:15 — Гонка преследования, 12,5 км, мужчины
22 марта
14:45 — Масс-старт, 12,5 км, женщины
17:30 — Масс-старт, 15 км, мужчины
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.