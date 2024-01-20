Кубок мира по биатлону: результаты классической смешанной эстафеты на этапе в Антхольце

Сборная Украины финишировала девятой в классической смешанной эстафете на Кубке мира в Антхольце.

В субботу, 20 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в итальянском Антхольце состоялась классическая смешанная эстафета.

Украину в ней представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Денис Насыко и Дмитрий Пидручный. На финише "сине-желтые" стали девятыми.

На стартовом этапе Меркушина чисто стреляла лежа, выйдя из огневого рубежа 11-й. На стойке она использовала один дополнительный патрон и поднялась на шестую позицию, а передала эстафету седьмой с отставанием 20,4 секунды от лидера.

На втором этапе Джима дважды промахнулась на стрельбе лежа и опустилась на десятое место. Сделав два неточных выстрела, из стойки она вышла на восьмой строчке и передала эстафету также восьмой, проигрывая 1 минуту 29 секунд лидеру гонки.

На третьем этапе Насыко после безупречной стрельбы лежа остался на восьмом месте, а вот из стойки с двумя промахами вышел девятым. Передал эстафету он девятым с отставанием 2 минуты 11 секунд от лидера.

На заключительном этапе Пидручный использовал три дополнительных патрона на стрельбе лежа и два на огневом рубеже стоя и в итоге остался девятым. На финише отставание украинской сборной от победителя гонки составило 3 минуты и 20 секунд.

Выиграла классическую смешанную эстафету Норвегия. второе место заняла Италия, а замкнула тройку призеров Швеция.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты классической смешанной эстафеты в Антхольце

1. Норвегия (0+8) 1:04:36.3

2. Италия (0+5) +22.3

3. Швеция (0+9) +1:07.8

4. Швейцария (0+8) +1:20.6

5. Франция (0+6) +1:33.5

6. Чехия (1+10) +2:16.6

...

9. Украина (0+12) +3:19.7

Добавим, что 20 января в Антхольце также состоялась одиночная смешанная эстафета, которую выиграла Германия. Украинская команда в составе Кристины Дмитренко и Артема Тищенко финишировала десятой.

Завершится итальянский этап в воскресенье, 21 января, мужским и женским масс-стартами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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