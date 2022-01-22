Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта на этапе в Антхольце

Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта на этапе в Антхольце

Украина не была представлена в этой гонке.

В субботу, 22 января, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2021/22 в итальянском Антхольце состоялась мужская гонка с массовым стартом.

Победу в ней одержал немец Бенедикт Долль, вторым стал норвежец Йоханнес Бе, а замкнул тройку призеров его соотечественник Стурла Лагрейд.

Украина в масс-старте не была представлена ни одним спортсменом.

Согласно регламенту, в гонку с массовым стартом отбираются первые 25 биатлонистов в общем зачете Кубка мира, а также 5 лучших спортсменов по итогам конкретного этапа.

1. Бенедикт Долль (Германия, 0+0+1+0) 37:14.9

2. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0+1+1) +31.3

3. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+2+0+1)+1:28.8

4. Антонен Гигонна (Франция, 0+0+2+0) +1:34.7

5. Зиверт Баккен (Норвегия, 0+1+2+0) +1:35.2

6. Теро Сеппала (Финляндия, 0+1+0+2) +1:42.1

Сегодня, 22 января, на этапе в Антхольце также состоится женская эстафета, где Украина выступит в составе: Валентина Семеренко, Дарья Блашко, Анастася Меркушина и Елена Билосюк. Начало - в 16:00 по киевскому времени.

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов Кубка мира. Кроме того, с 5-го по 19 февраля 2022 года биатлонисты посоревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Биатлонный сезон-2021/22 закроет последний этап Кубка мира в норвежском Холменколлене, который запланирован на 17-20 марта.

Читайте также:

Сборная Украины объявила состав на Олимпийские игры-2022: кто представит страну в Пекине

"Справедливого отбора нет": украинская биатлонистка - о своем непопадании в сборную на ОИ-2022

"Это государственные дела, не частная лавочка": украинская биатлонистка смущена выбором состава на ОИ-2022