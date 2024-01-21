Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта на этапе в Антхольце

В воскресенье, 21 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в итальянском Антхольце состоялась мужская гонка с массовым стартом.

Украину в масс-старте представлял единственный биатлонист – Артем Прима. Он финишировал на последнем, 30-м месте, суммарно допустив восемь промахов на огневых рубежах.

Весь пьедестал масс-старта забрали норвежцы. Победителем стал Ветле Шостад Кристиансен, второе место занял Йоханнес Дале-Скьевдаль, а третье – Вебьерн Серум.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужского масс-старта в Антхольце

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+1+0+0) 35:51.4

2. Йоханнес Дале-Скьевдаль (Норвегия, 0+0+1+1) +10.7

3. Вебьерн Серум (Норвегия, 0+0+0+1) +14.0

4. Кентен Фийон-Майе (Франция, 0+0+0+0)+20.1

5. Йоханнес Бьо (Норвегия, 2+0+1+1) +23.3

6. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0+0+1) +34.4

...

30. Артем Прима (Украина, 2+3+2+1)

Добавим, что завершится этап в Антхольце 21 января женским масс-стартом. В нем выступят три украинки: Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. Начало гонки – в 15:45 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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