Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта на этапе в Антхольце

Единственный представитель Украины в гонке Артем Прима финишировал последним.
В воскресенье, 21 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в итальянском Антхольце состоялась мужская гонка с массовым стартом.
Украину в масс-старте представлял единственный биатлонист – Артем Прима. Он финишировал на последнем, 30-м месте, суммарно допустив восемь промахов на огневых рубежах.
Весь пьедестал масс-старта забрали норвежцы. Победителем стал Ветле Шостад Кристиансен, второе место занял Йоханнес Дале-Скьевдаль, а третье – Вебьерн Серум.
Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужского масс-старта в Антхольце
1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+1+0+0) 35:51.4
2. Йоханнес Дале-Скьевдаль (Норвегия, 0+0+1+1) +10.7
3. Вебьерн Серум (Норвегия, 0+0+0+1) +14.0
4. Кентен Фийон-Майе (Франция, 0+0+0+0)+20.1
5. Йоханнес Бьо (Норвегия, 2+0+1+1) +23.3
6. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0+0+1) +34.4
...
30. Артем Прима (Украина, 2+3+2+1)
Добавим, что завершится этап в Антхольце 21 января женским масс-стартом. В нем выступят три украинки: Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко. Начало гонки – в 15:45 по киевскому времени.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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