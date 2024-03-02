Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта на этапе в Холменколлене

В субботу, 2 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в норвежском Холменколлене состоялась мужская гонка с массовым стартом.

Украина в ней не была представлена. Ни один из украинских биатлонистов не отобрался в масс-старт.

Победителем масс-старта стал норвежец Стурла Легрейд. Вторым финишировал немец Бенедикт Долль, который в борьбе за серебряную награду опередил бронзового призера шведа Йеспера Нелина.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужского масс-старта в Холменколлене

1. Стурла Легрейд (Норвегия, 1+0+0+0) 37:52.0

2. Бенедикт Долль (Германия, 0+0+0+2) +6.4

3. Йеспер Нелин (Швеция, 0+1+0+0) +9.9

4. Фабьен Клод (Франция, 1+0+0+1) +15.3

5. Эмильен Жаклен (Франция, 1+0+1+1) +17.7

6. Филипп Наврат (Германия, 1+0+0+0) +18.6

В воскресенье, 3 марта, этап в Холменколлене завершится одиночной и классической смешанными эстафетами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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