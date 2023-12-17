Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта на этапе в Ленцерхайде

Единственный представитель украинской сборной Дмитрий Пидручный финишировал 26-м.
В воскресенье, 17 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону-2023/24 в швейцарском Ленцерхайде завершился мужской гонкой с массовым стартом.
Украину в ней представлял только Дмитрий Пидручный. Суммарно на огневых рубежах он допустил три промахах и в итоге завершил гонку на 26-м месте.
Выиграл первый мужской масс-старт сезона Кубка мира действующий обладатель Большого хрустального глобуса норвежец Йоханнес Бьо. "Серебро" и "бронзу" завоевали его соотечественники Йоханнес Дале и Тарьей Бьо соответственно.
Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужского масс-старта в Ленцерхайде
1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+0+1+0) 35:00.1 минуты
2. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0+0+1) +14.6
3. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0+0+1) +21.8
4. Мартин Понсилуома (Швеция, 2+0+0+1) +43.5
5. Ветле Кристиансен (Норвегия, 1+1+1+0) +49.8
6. Вебьерн Серум (Норвегия, 1+0+0+2) +51.1
...
26. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0+1+1) +2:57.5
Ранее сегодня в Ленцерхайде состоялся женский масс-старт. Победу в нем одержала француженка Жюстин Бреза-Буше, которая оформила таким образом "золотой хет-трик", выиграв все три личных гонки этого этапа: ранее она победила в спринте и персьюте. Лучшей среди украинок в масс-старте стала Юлия Джима, которая финишировала в топ-20.
Мужской масс-старт в Ленцерхайде стал заключительной гонкой 2023 года на Кубке мира по биатлону. Следующий четвертый этап текущего сезона Кубка мира будет принимать 4 – 7 января 2024 года немецкий Оберхоф.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
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