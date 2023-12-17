Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта на этапе в Ленцерхайде

В воскресенье, 17 декабря, третий этап Кубка мира по биатлону-2023/24 в швейцарском Ленцерхайде завершился мужской гонкой с массовым стартом.

Украину в ней представлял только Дмитрий Пидручный. Суммарно на огневых рубежах он допустил три промахах и в итоге завершил гонку на 26-м месте.

Выиграл первый мужской масс-старт сезона Кубка мира действующий обладатель Большого хрустального глобуса норвежец Йоханнес Бьо. "Серебро" и "бронзу" завоевали его соотечественники Йоханнес Дале и Тарьей Бьо соответственно.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужского масс-старта в Ленцерхайде

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+0+1+0) 35:00.1 минуты

2. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0+0+1) +14.6

3. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0+0+1) +21.8

4. Мартин Понсилуома (Швеция, 2+0+0+1) +43.5

5. Ветле Кристиансен (Норвегия, 1+1+1+0) +49.8

6. Вебьерн Серум (Норвегия, 1+0+0+2) +51.1

...

26. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0+1+1) +2:57.5

Ранее сегодня в Ленцерхайде состоялся женский масс-старт. Победу в нем одержала француженка Жюстин Бреза-Буше, которая оформила таким образом "золотой хет-трик", выиграв все три личных гонки этого этапа: ранее она победила в спринте и персьюте. Лучшей среди украинок в масс-старте стала Юлия Джима, которая финишировала в топ-20.

Мужской масс-старт в Ленцерхайде стал заключительной гонкой 2023 года на Кубке мира по биатлону. Следующий четвертый этап текущего сезона Кубка мира будет принимать 4 – 7 января 2024 года немецкий Оберхоф.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Стрелял в отеле: звездного биатлониста отстранили от масс-старта на Кубке мира в Ленцерхайде

Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования на этапе в Ленцерхайде

Меркушина – в топ-10: результаты женского персьюта на Кубке мира по биатлону в Ленцерхайде