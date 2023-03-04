Кубок мира по биатлону: результаты мужского персьюта на этапе в Нове-Место

В субботу, 4 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в чешском Нове-Место состоялась мужская гонка преследования.

Украину в ней представляли Антон Дудченко (17-й стартовый номер), Артем Прима (35-й стартовый номер) и Богдан Цымбал (43-й стартовый номер).

Лучшим среди украинцев в персьюте стал Цымбал, занявший 31-ю позицию. Дудченко финишировал 38-м, а Прима – 39-м.

Выиграл гонку преследования норвежец Йоханнес Бе. Вторым стал его брат Тарьей Бе, а замкнул тройку призеров швед Мартин Понсилуома.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужской гонки преследования в Нове-Место

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+1+1) 31:25,1

2. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0+1+0) +34,6

3. Мартин Понсилуома (Швеция, 0+3+1+1) +1:11,0

...

31. Богдан Цымбал (Украина, 1+1+0+1) +3:46,1

38. Антон Дудченко (Украина, 2+1+1+2) +4:35,0

39. Артем Прима (Украина, 0+2+1+1) +4:36,8

Женская гонка преследования начнется сегодня в 16:45 по киевскому времени. От Украины там будут бежать Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк и Дарья Блашко.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.

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