Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта на этапе в Эстерсунде

Два украинца сумели отобраться в гонку преследования.
В субботу, 2 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в шведском Эстерсунде состоялась мужская спринтерская гонка.
Украину в ней представили пять биатлонистов: Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Тарас Лесюк и Артем Прима.
Лучший результат среди украинцев показал Дудченко – 38-е место, позволившее ему войти в зачетную зону. Кроме него, в гонку преследования также пробился Цымбал, финишировавший 53-м.
Остальные украинцы оказались за пределами топ-60 и не смогли квалифицироваться в персьют.
Победителем спринта стал немец Филипп Наврат. Компанию ему на пьедестале составили норвежцы: "серебро" выиграл Тарьей Бьо, а "бронзу" – Вебьерн Соэрум.
Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужского спринта в Эстерсунде
1. Филипп Наврат (Германия, 0+0) 24:02.0
2. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0) +18.7
3. Вебьорн Соэрум (Норвегия, 0+0)
4. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+2) +26.7
5. Йоханнес Дале-Скьевдаль (Норвегия, 0+0) +46.6
6. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 0+0) +48.2
...
38. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +2:07.9
53. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +2:38.8
66. Артем Прима (Украина, 0+2) +3:06.4
71. Денис Насыко (Украина, 0+1) +3:19.9
86. Тарас Лесюк (Украина, 1+3) +3:52.0
Женский спринт состоялся накануне. Лучшей из украинок там стала Анастасия Меркушина, занявшая 48-е место. Сразу за ней расположилась Кристина Дмитренко, которая также пробилась в гонку преследования.
В воскресенье, 3 декабря, программу этапа в Эстерсунде закроют женская (начало – в 15:00) и мужская (начало – в 17:00) гонки преследования.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
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