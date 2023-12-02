Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта на этапе в Эстерсунде

Два украинца сумели отобраться в гонку преследования.

В субботу, 2 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в шведском Эстерсунде состоялась мужская спринтерская гонка.

Украину в ней представили пять биатлонистов: Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Тарас Лесюк и Артем Прима.

Лучший результат среди украинцев показал Дудченко – 38-е место, позволившее ему войти в зачетную зону. Кроме него, в гонку преследования также пробился Цымбал, финишировавший 53-м.

Остальные украинцы оказались за пределами топ-60 и не смогли квалифицироваться в персьют.

Победителем спринта стал немец Филипп Наврат. Компанию ему на пьедестале составили норвежцы: "серебро" выиграл Тарьей Бьо, а "бронзу" – Вебьерн Соэрум.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужского спринта в Эстерсунде

1. Филипп Наврат (Германия, 0+0) 24:02.0

2. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0) +18.7

3. Вебьорн Соэрум (Норвегия, 0+0)

4. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 0+2) +26.7

5. Йоханнес Дале-Скьевдаль (Норвегия, 0+0) +46.6

6. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 0+0) +48.2

...

38. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +2:07.9

53. Богдан Цымбал (Украина, 1+1) +2:38.8

66. Артем Прима (Украина, 0+2) +3:06.4

71. Денис Насыко (Украина, 0+1) +3:19.9

86. Тарас Лесюк (Украина, 1+3) +3:52.0

Женский спринт состоялся накануне. Лучшей из украинок там стала Анастасия Меркушина, занявшая 48-е место. Сразу за ней расположилась Кристина Дмитренко, которая также пробилась в гонку преследования.

В воскресенье, 3 декабря, программу этапа в Эстерсунде закроют женская (начало – в 15:00) и мужская (начало – в 17:00) гонки преследования.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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