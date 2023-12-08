Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта на этапе в Хохфильцене

В пятницу, 8 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону-2023/24 в австрийском Хохфильцене открылся мужской спринтерской гонкой.

Украину в ней представляли пять биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Артем Прима и Тарас Лесюк.

Лучший результат среди украинцев показал Дудченко, финишировавший 47-м. Кроме него, в гонку преследования также отобрался Пидручный, который стал 52-м. Остальные украинцы не попали в топ-60 и пропустят персьют.

Стоит отметить, что для Пидручного это была первая гонка в этом биатлонном сезоне. Стартовый этап в шведском Эстерсунде капитан сборной Украины пропустил из-за травмы.

Победителем спринта стал норвежец Тарьей Бьо. Второе место занял его соотечественник Стурла Легрейд, а тройку призеров замкнул швед Себастьян Самуэльссон.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужского спринта в Хохфильцене

1. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0) 24:37.5 мин

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0)+4.9

3. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 1+0) +10.0

4. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+0) +18.4

5. Йоханнес Дале (Норвегия, 1+1) +19.2

6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+1) +26.5

...

47. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +2:17.0

52. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+2) +2:26.3

63. Артем Тищенко (Украина, 0+1) +2:45.8

65. Артем Прима (Украина, 1+1) +2:48.7

80. Тарас Лесюк (Украина, 1+2) +3:40.9

Женский спринт состоится 8 декабря. Старт гонки – в 15:25 по киевскому времени.

В субботу, 9 декабря, в Хохфильцене запланированы гонки преследования, а в воскресенье, 10 декабря, программу этапа закроют классические эстафеты.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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