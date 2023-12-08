Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта на этапе в Хохфильцене

Двое украинцев отобрались в гонку преследования.
В пятницу, 8 декабря, второй этап Кубка мира по биатлону-2023/24 в австрийском Хохфильцене открылся мужской спринтерской гонкой.
Украину в ней представляли пять биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Тищенко, Артем Прима и Тарас Лесюк.
Лучший результат среди украинцев показал Дудченко, финишировавший 47-м. Кроме него, в гонку преследования также отобрался Пидручный, который стал 52-м. Остальные украинцы не попали в топ-60 и пропустят персьют.
Стоит отметить, что для Пидручного это была первая гонка в этом биатлонном сезоне. Стартовый этап в шведском Эстерсунде капитан сборной Украины пропустил из-за травмы.
Победителем спринта стал норвежец Тарьей Бьо. Второе место занял его соотечественник Стурла Легрейд, а тройку призеров замкнул швед Себастьян Самуэльссон.
Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужского спринта в Хохфильцене
1. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0) 24:37.5 мин
2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0)+4.9
3. Себастьян Самуэльсон (Швеция, 1+0) +10.0
4. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+0) +18.4
5. Йоханнес Дале (Норвегия, 1+1) +19.2
6. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+1) +26.5
...
47. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +2:17.0
52. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+2) +2:26.3
63. Артем Тищенко (Украина, 0+1) +2:45.8
65. Артем Прима (Украина, 1+1) +2:48.7
80. Тарас Лесюк (Украина, 1+2) +3:40.9
Женский спринт состоится 8 декабря. Старт гонки – в 15:25 по киевскому времени.
В субботу, 9 декабря, в Хохфильцене запланированы гонки преследования, а в воскресенье, 10 декабря, программу этапа закроют классические эстафеты.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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