Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта на этапе в Ленцерхайде

Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, финишировавший в топ-25.

В пятницу, 15 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в швейцарском Ленцерхайде состоялась мужская спринтерская гонка.

Украину в ней представили Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Тищенко и Тарас Лесюк.

Лучшим среди украинцев стал Пидручный, который занял 22-е место. В гонку преследования также отобрались Прима (44-я позиция) и Лесюк (45-я).

Оказались вне топ-60 и не пробились в персьют Тищенко (63-е место) и Дудченко (78-е).

Победителем спринта стал немец Бенедикт Долль, который на 5,4 секунды опередил норвежца Йоханнеса Бьо. Замкнул тройку призеров еще один немецкий биатлонист Филипп Наврат.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужского спринта в Ленцерхайде

1. Бенедикт Долль (Германия, 0+0) 23:15.8 минуты

2. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+0) +5.4

3. Филипп Наврат (Германия, 1+0) +36.8

4. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0)+39.1

4. Филипп Хорн (Германия, 1+0)+39.1

6. Йоханнес Кюн (Германия, 0+0) +44.3

...

22. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1) +1:29.3

44. Артем Прима (Украина, 1+1) +2:18.1

45. Тарас Лесюк (Украина, 0+1) +2:24.9

63. Артем Тищенко (Украина, 1+0) +2:50.1

78. Антон Дудченко (Украина, 3+1) +3:38.3

Добавим, что накануне в Ленцерхайде состоялась женская спринтерская гонка, которую выиграла француженка Жюстин Бреза-Буше. Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, занявшая 16-е место.

В субботу, 16 декабря, в Ленцерхайде запланированы гонки преследования, а завершится этап в воскресенье, 17 декабря, дебютными в этом сезоне масс-стартами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Ленцерхайде-2023: расписание гонок третьего этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

"Закончите войну в Украине": звездный шведский биатлонист раскритиковал допуск россиян к ОИ-2024

Рождественская гонка-2023 по биатлону: стало известно, кто представит Украину