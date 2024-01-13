Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта на этапе в Рупольдинге

Четыре украинца отобрались в гонку преследования в немецком Рупольдинге.

В субботу, 13 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в немецком Рупольдинге состоялась мужская спринтерская гонка.

Украину в ней представляли пять биатлонистов – Антон Дудченко, Виталий Мандзын, Артем Тищенко, Денис Насыко и Тарас Лесюк.

В свою очередь, лидеры сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный и Артем Прима досрочно завершили выступления на этапе Кубка мира в Рупольдинге и отправились в австрийский Обертиллиах, где будут готовиться к чемпионатам Европы и мира.

Лучшим среди украинцев в спринте стал Насыко, который финишировал 39-м, войдя в зачетную зону. Кроме него, в гонку преследования также отобрались Лесюк – 41-й, Мандзын – 53-й и Тищенко – 59-й.

Дудченко занял 70-е место и не сможет выступить в персьюте, куда попадают топ-60 биатлонистов по итогам спринта.

Выиграл спринт норвежец Ветле Шостад Кристиансен. Второй результат показал итальянец Томмазо Джакомель, а замкнул тройку призеров норвежец Тарьей Бьо.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужского спринта в Рупольдинге

1. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0) 22:27.2 минуты

2. Томмазо Джакомель (Италия, 1+0)+16.9

3. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0) +20.1

4. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0)+20.9

5. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+2) +23.0

6. Юстус Штрелоу (Германия, 0+1) +33.8

...

39. Денис Насыко (Украина, 0+0) +1:39.1

41. Тарас Лесюк (Украина, 0+1) +1:41.9

53. Виталий Мандзын (Украина, 0+2) +1:54.7

59. Артем Тищенко (Украина, 0+1) +2:01.7

70. Антон Дудченко (Украина, 2+0) +2:16.9

Добавим, что накануне в Рупольдинге состоялся женский спринт, где лучшей среди украинок стала Юлия Джима, которая финишировала в топ-15. Победу одержала норвежка Ингрид Тандреволл.

В воскресенье, 14 января, этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге завершится персьютами. Женская гонка начнется в 13:30, а мужчины выйдут на старт в 15:45 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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