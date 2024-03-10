Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта на этапе в США

В ночь на 10 марта на восьмом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в американском Солт-Лейк-Сити состоялась мужская спринтерская гонка.

Украину в ней представили пять спортсменов: Тарас Лесюк, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима и Виталий Мандзын.

Лучший результат среди украинцев в спринте показал Прима – 39-е место. Дудченко стал 40-м, Мандзын – 48-м, Пидручный – 55-м, а Лесюк – 78-м.

Победу в спринте одержал француз Эрик Перро, для которого это первое в карьере "золото" в личных гонках на уровне Кубка мира. На второй строчке финишировал еще один представитель Франции Эмильен Жаклен, а топ-3 замкнул норвежец Йохан-Олав Ботн.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужского спринта в Солт-Лейк-Сити

1. Эрик Перро (Франция, 0+0) 22:19.8

2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+2)+3.9

3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия, 0+0) +11.3

4. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1)+12.9

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+0)+16.3

6. Кэмпбелл Райт (США, 0+1) +20.0

...

39. Артем Прима (Украина, 0+1) +1:48.2

40. Антон Дудченко (Украина, 0+1) +1:51.4

48. Виталий Мандзын (Украина, 0+1) +2:01.0

55. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +2:10.2

78. Тарас Лесюк (Украина, 1+1) +2:46.0

Этап в Солт-Лейк-Сити завершится в воскресенье, 10 марта, гонками преследования. Женщины выйдут на старт в 18:00 по киевскому времени, а мужчины – в 19:50.

Добавим, что заключительный, девятый этап текущего розыгрыша Кубка мира по биатлону будет принимать 14 – 17 марта канадский Кенмор.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Кубок мира по биатлону: результаты женской эстафеты на этапе в Солт-Лейк-Сити

Кубок мира по биатлону: результаты женского спринта на этапе в Солт-Лейк-Сити

Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты на этапе в Солт-Лейк-Сити