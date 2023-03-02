Кубок мира по биатлону: результаты мужского спринта в Нове-Место

В четверг, 2 марта, седьмой этап Кубка мира по биатлону-2022/23 в чешском Нове-Место стартовал спринтерской гонкой у мужчин.

Украину в ней представляли Денис Насыко, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Артем Прима и Богдан Цымбал.

Лучшим среди украинцев с безупречной стрельбой стал Дудченко, который сумел попасть в топ-20, финишировав на 17-м месте.

Весь пьедестал почета заняли норвежцы. Победителем стал Йоханнес Бе, вторую позицию занял Тарьей Бе, а замкнул тройку призеров Ветле Кристиансен.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужского спринта в Нове-Место

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0) 22:39.6

2. Тарьей Бе (Норвегия, 0+0) +30.0

3. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+1) +1:15.2

4. Эндре Стремсгайм (Норвегия, 0+0) +1:17.9

5. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+1) +1:25.1

6. Антонен Гигонна (Франция, 0+1) +1:25.8

...

17. Антон Дудченко (Украина, 0+0) +2:08.3

32. Дмитрий Пидручный (Украина, 2+1) +2:36.7

35. Артем Прима (Украина, 1+0) +2:40.6

43. Богдан Цымбал (Украина, 0+1) +2:50.1

75. Денис Насыко (Украина, 2+0) +4:02.0

В пятницу, 3 марта, программа этапа в Нове-Место продолжится женской спринтерской гонкой. Начало – в 17:20 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

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