Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты на этапе в Эстерсунде

В четверг, 30 ноября, на первом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в шведском Эстерсунде состоялась мужская эстафета.

Сборную Украины представили Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк и Антон Дудченко. Финишировала наша команда на 14-м месте .

На стартовом этапе Тищенко чисто отработал стрельбу лежа и вышел из огневого рубежа на второй позиции. После стойки, где он использовал один дополнительный патрон, Артем был восьмым, а передал эстафету 12-м.

На втором этапе Прима дважды промахнулся на стрельбе лежа, из которой вышел 12-м. Безупречная работа на огневом рубеже стоя позволила ему поднять украинскую команду на 9-е место, а передать эстафету 10-м.

На третьем этапе Лесюк безошибочно стрелял лежа, благодаря чему Украина вышла на восьмое место. На стойке Тарас использовал три дополнительных патрона и стал 9-м, а передал эстафету 11-м.

На заключительном этапе Дудченко сразу же начал демонстрировать быстрый ход на дистанции, но буквально завалил стрельбу лежа – шесть промахов и три штрафных круга, что откатило нашу команду на 15-ю позицию. Идеальная стрельба Антона стоя позволила "сине-желтым" подняться только на 14-е место.

Победила в эстафете команда Норвегии. Второй финишировала Франция, третьей – Германия.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужской эстафеты в Эстерсунде

1. Норвегия (0+7) 1:14:28.4

2. Франция (0+11)+20.6

3. Германия (1+16)+50.5

4. Австрия (0+2) +1:44.5

5. Италия (0+13) +1:45.0

6. Швеция (2+16) +2:17.9

...

14. Украина (3+9) +4:58.4

Добавим, что накануне в Эстерсунде состоялась женская эстафета, которую сборная Украины провалила, заняв лишь 12-е место.

В пятницу, 1 декабря, на первом этапе Кубка мира по биатлону запланирован женский спринт, а в субботу, 2 декабря, состоится мужской спринт. В воскресенье, 3 декабря, программу соревнований закроют гонки преследования.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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