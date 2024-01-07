Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты на этапе в Оберхофе

В воскресенье, 7 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в немецком Оберхофе состоялась мужская эстафетная гонка.

Украину в ней представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко и Виталий Мандзын. Финишировали "сине-желтые" на 13-м месте .

На стартовом этапе Прима использовал три дополнительных патрона на стрельбе лежа, но безупречно отработал на стойке, благодаря чему вышел из второй стрельбы на пятом месте. Артем передал эстафету пятым с отставанием 52,5 секунды от лидера.

На втором этапе Пидручный провалил стрельбу лежа – Дмитрий промахнулся 4 раза и отправился на один штрафной круг, опустившись на десятое место. На стойке он сделал один неточный выстрел и поднялся на девятую позицию, на которой и передал эстафету с отставанием в 2 минуты 7,8 секунды от лидера.

На третьем этапе Дудченко использовал три дополнительных патрона на стрельбе лежа, в результате чего украинская команда опустилась с 10-го на 14-е место. На стойке Антон стрелял еще хуже – 5 промахов и как следствие 2 штрафных круга. Эстафету он передал 14-м с отставанием 4 минуты 41,8 секунды от первой ступеньки.

На заключительном этапе Мандзын допустил один промах на стрельбе лежа и три на стрельбе стоя, подтянув "сине-желтых" на итоговую 13-ю позицию. На финише Украина проиграла победителям гонки 6 минут 47,7 секунды.

Выиграла мужскую эстафету команда Норвегии. Второй стала Германия, замкнула тройку призеров Италия.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужской эстафеты в Оберхофе

1. Норвегия (0+7) 1:17:34.2

2. Германия (1+15) +2:01.9

3. Италия (0+16) +2:50.5

4. Швеция (1+11) +3:37.9

5. Швейцария (1+15) +3:42.6

6. Чехия (0+10) +3:48.1

...

13. Украина (3+17) +6:47.7

Женская эстафета в Оберхофе также состоится 7 января. Начало – в 15:25 по киевскому времени. За сборную Украины побегут Елена Городная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

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