Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты на этапе в Рупольдинге

Сборная Украины финишировала на 18-м месте в мужской эстафете в немецком Рупольдинге.

В четверг, 11 января, на пятом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в немецком Рупольдинге состоялась мужская эстафетная гонка.

Украину в ней представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Денис Насыко и Виталий Мандзын. В итоге "сине-желтые" заняли лишь 18-е место .

Стартовый этап Прима откровенно провалил. На стрельбе лежа он сделал четыре промаха и ушел на один штрафной круг. На стойке Артем использовал три дополнительных патрона и передал эстафету на последнем 23-м месте с отставанием 1 минута 51,6 секунды от лидера.

На втором этапе Пидручный по одному разу промахнулся на обоих огневых рубежах и передал эстафету 22-м с отставанием 2 минуты 47,8 секунды от лидера.

На третьем этапе Насыко показал идеальную стрельбу и подтянул украинскую команду на 19-е место. Во время последней передачи эстафеты отставание от первого места составляло 3 минуты 20,4 секунды.

На заключительном этапе Мандзын безошибочно отработал стрельбу лежа, но на стойке допустил четыре промаха, отправившись на штрафной круг. Финишировал Виталий на 18-й позиции с отставанием в 4 минуты 44,5 секунды от победителя.

Это худший результат сборной Украины в мужских эстафетах на Кубке мира по биатлону с января 2019 года.

Выиграла мужскую эстафету команда Норвегии. Второе место заняла Германия, замкнула тройку призеров Италия.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужской эстафеты в Рупольдинге

1. Норвегия (0+8) 1:09:49.6

2. Германия (2+7) +45.0

3. Италия (0+10) +58.7

4. Франция (1+10) +1:11.0

5. Австрия (0+2) +1:22.8

6. Словения (0+2) +1:23.8

...

18. Украина (2+11) +4:44.5

Отметим, что накануне в Рупольдинге состоялась женская эстафета, которую выиграла команда Франции. Сборная Украины заняла пятое место – это лучший результат "сине-желтых" в этом сезоне.

В пятницу, 12 января, на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге состоится женский спринт. Мужская спринтерская гонка запланирована на субботу, 13 января. В воскресенье, 14 января, текущий этап закончится персьютами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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