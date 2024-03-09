Кубок мира по биатлону: результаты мужской эстафеты на этапе в Солт-Лейк-Сити

Сборная Украины финишировала девятой в заключительной мужской эстафете сезона Кубка мира по биатлону.

В пятницу, 8 марта, восьмой этап Кубка мира по биатлону-2023/24 в американском Солт-Лейк-Сити начался мужской эстафетной гонкой.

Украинскую команду в ней представляли Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзын и Антон Дудченко. До финиша "сине-желтые" добрались девятыми.

Первый этап Прима прошел без дополнительных патронов и передал эстафету четвертым. На втором этапе Пидручный использовал один дополнительный патрон и поднял сборную Украины на второе место.

А вот следующие два этапа оказались для нашей команды не такими успешными. На третьем этапе Мандзын на стрельбе стоя ушел на круг штрафа, в результате чего передал эстафету только девятым. На заключительном этапе Дудченко отстрелялся с двумя дополнительными патронами и в итоге финишировал девятым.

Выиграла мужскую эстафету команда Норвегии. Второе место заняла Италия, а замкнула тройку призеров Германия.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужской эстафеты в Солт-Лейк-Сити

1. Норвегия (3+5) 1:13:12.3

2. Италия (0+8) +26.5

3. Германия (0+8)+27.3

4. США (1+9) +1:30.0

5. Швеция (1+9) +1:46.5

6. Австрия (0+8) +3:12.1

...

9. Украина (1+7) +3:56.4

Добавим, что в полночь в Солт-Лейк-Сити началась женская спринтерская гонка, где Украину представляют Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко, Юлия Джима, Ирина Петренко и Анна Кривонос.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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