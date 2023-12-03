Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования на этапе в Эстерсунде

Ни один из украинцев не смог финишировать в зачетной зоне.

В воскресенье, 3 декабря, первый этап Кубка мира по биатлону-2023/24 в шведском Эстерсунде завершился мужской гонкой преследования.

Украину в ней представляли Антон Дудченко и Богдан Цымбал. Никому из наших биатлонистов не удалось финишировать в топ-40 и набрать зачетные очки. Дудченко занял 41-е место, а Цымбал стал 54-м.

Выиграл гонку преследования швед Себастьян Самуэльсон. Второе место занял победитель спринта Филипп Наврат из Германии, а замкнул тройку призеров норвежец Ветле Шостад Кристиансен.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужской гонки преследования в Эстерсунде

1. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 1+1+0+1) 31:38.4

2. Филипп Наврат (Германия, 0+0+1+1) +5.1

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0+1+0) +7.2

4. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0+0+1) +29.6

5. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 1+0+1+0) +38.2

6. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+0+1+0) +42.5

...

41. Антон Дудченко (Украина, 1+2+0+0) +3:48.1

54. Богдан Цымбал (Украина, 2+1+1+1) +6:06.4

Ранее состоялась женская гонка преследования, где единственная украинка Анастасия Меркушина также не смогла финишировать в зачетной зоне.

Следует отметить, что следующий, второй этап, текущего сезона Кубка мира по биатлону будет принимать 8 – 10 декабря австрийский Хохфильцен.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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