Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования на этапе в Ленцерхайде

Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, финишировавший в топ-20.

В субботу, 16 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в швейцарском Ленцерхайде состоялась мужская гонка преследования.

Украину в ней представляли трое биатлонистов: Дмитрий Пидручный (22-я стартовая позиция по итогам спринта), Артем Прима (44-я) и Тарас Лесюк (45-я).

Лучшим среди украинцев стал Пидручный, занявший 20-е место. Прима финишировал 52-м, а Лесюк закончил гонку 53-м.

Вест пьедестал почета забрали норвежцы. Выиграл персьют Йоханнес Бьо, который в спринте был вторым. Вторую строчку занял Эндре Стремсгейм, а замкнул тройку призеров Стурла Легрейд.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужской гонки преследования в Ленцерхайде

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+1+2+0) 32:30.0

2. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 1+0+0+1)+24.7

3. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+1)+29.1

4. Мартин Понсилуома (Швеция, 2+0+1+0) +40.9

5. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0+2+1) +50.5

6. Кантен Фийон-Майе (Франция, 2+0+1+0) +57.5

...

20. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+2+1+0) +2:07.5

52. Артем Прима (Украина, 2+1+1+2) +5:00.7

53. Тарас Лесюк (Украина, 1+0+1+2) +5:24.1

Ранее сегодня в Ленцерхайде состоялась женская гонка преследования, в которой победу одержала француженка Жюстин Бреза-Буше. Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, занявшая 10-е место.

В воскресенье, 17 декабря, этап в Ленцерхайде завершится дебютными в этом сезоне масс-стартами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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