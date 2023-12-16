Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования на этапе в Ленцерхайде

Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, финишировавший в топ-20.
В субботу, 16 декабря, на третьем этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в швейцарском Ленцерхайде состоялась мужская гонка преследования.
Украину в ней представляли трое биатлонистов: Дмитрий Пидручный (22-я стартовая позиция по итогам спринта), Артем Прима (44-я) и Тарас Лесюк (45-я).
Лучшим среди украинцев стал Пидручный, занявший 20-е место. Прима финишировал 52-м, а Лесюк закончил гонку 53-м.
Вест пьедестал почета забрали норвежцы. Выиграл персьют Йоханнес Бьо, который в спринте был вторым. Вторую строчку занял Эндре Стремсгейм, а замкнул тройку призеров Стурла Легрейд.
Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужской гонки преследования в Ленцерхайде
1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+1+2+0) 32:30.0
2. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 1+0+0+1)+24.7
3. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+1)+29.1
4. Мартин Понсилуома (Швеция, 2+0+1+0) +40.9
5. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0+2+1) +50.5
6. Кантен Фийон-Майе (Франция, 2+0+1+0) +57.5
...
20. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+2+1+0) +2:07.5
52. Артем Прима (Украина, 2+1+1+2) +5:00.7
53. Тарас Лесюк (Украина, 1+0+1+2) +5:24.1
Ранее сегодня в Ленцерхайде состоялась женская гонка преследования, в которой победу одержала француженка Жюстин Бреза-Буше. Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, занявшая 10-е место.
В воскресенье, 17 декабря, этап в Ленцерхайде завершится дебютными в этом сезоне масс-стартами.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
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