Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования на этапе в Оберхофе

В субботу, 6 января, на четвертом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в немецком Оберхофе состоялась мужская гонка преследования.

Украину в ней представляли четыре биатлониста: Виталий Мандзын (по итогам спринта стартовал 31-м), Дмитрий Пидручный (34-й), Антон Дудченко (41-й) и Артем Прима (51-й).

В зачетную зону в персьюте сумели попасть три украинца: Пидручный – 31-й, Дудченко – 33-й, а Мандзын – 39-й. Прима завершил гонку 50-м.

Все три места на пьедестале взяли норвежцы. Выиграл преследование Эндре Стремсгейм, для которого это первая победа в карьере в личной гонке Кубка мира. Вторым финишировал Стурла Легрейд, а замкнул тройку призеров Йоханнес Дале.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужской гонки преследования в Оберхофе

1. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 0+0+0+2) 33:04.2 минуты

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1+1+0) +17.8

3. Йоханнес Дале (Норвегия, 1+0+0+0) +36.4

4. Тарьей Бьо (Норвегия, 1+0+1+1) +45.5

5. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+0+1+3) +50.3

6. Фабьен Клод (Франция, 0+0+1+0) +53.2

...

31. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+1+0+2) +3:41.0

33. Антон Дудченко (Украина, 0+0+0+0) +3:47.2

39. Виталий Мандзын (Украина, 2+0+2+0) +4:13.2

50. Артем Прима (Украина, 0+1+0+2) +5.16.6

Добавим, что женский персьют в Оберхофе также состоится 6 января, начало – в 15.40 по киевскому времени. Завершится этап в воскресенье, 7 января, классическими эстафетами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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