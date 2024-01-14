Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования на этапе в Рупольдинге

Лучшим среди украинцев в персьюте стал Денис Насыко, который занял 37-е место.

В воскресенье, 14 января, пятый этап Кубка мира по биатлону-2023/24 в немецком Рупольдинге завершился мужской гонкой преследования.

Украину в ней представляли четыре биатлониста: Денис Насыко (по итогам спринта стартовал 39-м), Тарас Лесюк (41-й), Виталий Мандзын (53-й) и Артем Тищенко (59-й).

Лучшим среди украинцев в персьюте стал Насыко – 37-е место. Он – единственный из представителей Украины, кто попал в зачетную зону. Тищенко финишировал 43-м, Лесюк – 49-м, Мандзын – 52-м.

Весь пьедестал забрали норвежцы. Выиграл гонку преследования Йоханнес Дале, второе место занял Ветле Шостад Кристиансен, а третьим стал Йоханнес Бьо.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужской гонки преследования в Рупольдинге

1. Йоханнес Дале (Норвегия, 0+0+2+0) +30:38.0

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0+1+2) +1.7

3. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+0+1+0) +2.4

4. Эмильен Жаклен (Франция, 1+2+0+0)+9.6

5. Юстус Штрелоу (Германия, 0+0+1+0) +14.7

6. Томмазо Джакомель (Италия, 0+2+1+1) +24.1

...

37. Денис Насыко (Украина, 0+1+1+0) +2:38.4

43. Артем Тищенко (Украина, 0+0+0+1) +2:45.0

49. Тарас Лесюк (Украина, 0+2+1+1) +3:46.9

52. Виталий Мандзын (Украина, 1+0+3+0) +4:07.8

Добавим, что 14 января в Рупольдинге также состоялась женская гонка преследования, которую выиграла итальянка Лиза Виттоцци. Единственная украинка Юлия Джима финишировала 15-й.

Отметим, что шестой этап текущего сезона Кубка мира по биатлону примет 18 – 21 января Антхольц-Антерсельва (Италия).

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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