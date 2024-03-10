Кубок мира по биатлону: результаты мужской гонки преследования на этапе в США

В персьюте финишировал только один из двух украинцев, которые вышли на старт.

В воскресенье, 10 марта, восьмой этап Кубка мира по биатлону-2023/24 в американском Солт-Лейк-Сити завершился мужской гонкой преследования.

Украину в ней представляли Артем Прима и Антон Дудченко, которые по итогам спринта стартовали на 39-й и 40-й позициях соответственно.

Еще два украинца Виталий Мандзын и Дмитрий Пидручный должны были начать гонку 48-м и 55-м соответственно, но на старт не вышли.

До финиша из двух украинских биатлонистов добрался только Дудченко, который с двумя кругами штрафа стал 40-м. Прима решил сойти с дистанции на экваторе гонки после трех промахов на первых двух огневых рубежах.

Выиграл гонку преследования норвежец Йоханнес Бьо. Вторым стал его брат Тарьей Бьо, а замкнул тройку призеров француз Эмильен Жаклен.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужской гонки преследования в Солт-Лейк-Сити

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+0+0+1) 30:02.0

2. Тарьей Бьо (Норвегия, 1+0+1+0) +6.4

3. Эмильен Жаклен (Франция, 0+0+3+0)+7.1

4. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+1)+7.7

5. Себастьян Самуэльссон (Швеция, 0+2+0+1)+40.5

6. Томмазо Джакомель (Италия, 0+1+1+1) +48.8

...

40. Антон Дудченко (Украина, 0+0+1+1) +4:21.4

Артем Прима (Украина, 2+1) – не финишировал

Ранее 10 марта в Солт-Лейк-Сити состоялась женская гонка преследования, которую выиграла француженка Лу Жанмонно. Единственная украинка Юлия Джима финишировала 22-й.

Добавим, что заключительный, девятый этап текущего розыгрыша Кубка мира по биатлону будет принимать 14 – 17 марта канадский Кенмор.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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