Кубок мира по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки на этапе в Холменколлене

В пятницу, 1 марта, на седьмом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в норвежском Холменколлене состоялась мужская индивидуальная гонка.

Украину в ней представляли пять биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Артем Прима и Денис Насыко.

Лучшим среди украинцев в "индивидуалке" стал Пидручный, который с тремя штрафными минутами занял 30-е место.

Весь пьедестал достался норвежцам. Победу одержал Стурла Легрейд, вторым стал Тарьей Бьо, а замкнул тройку призеров Ветле Кристиансен.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужской индивидуальной гонки в Холменколлене

1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) 49:31.0 минуты

2. Тарьей Бьо (Норвегия, 0+0+0+1) +28.5

3. Ветле Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+1) +1:05.6

4. Эрик Перро (Франция, 0+0+0+1) +1:06.4

5. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+1+1+0) +1:14.9

6. Андрейс Расторгуевс (Латвия, 0+0+0+1) +1:44.0

...

30. Дмитрий Пидручный (Украина, 0+1+1+1) +4:27.2

33. Тарас Лесюк (Украина, 0+0+0+2) +4:41.7

34. Антон Дудченко (Украина, 0+1+0+0) +4:43.9

40. Артем Прима (Украина, 1+1+0+0) +5:40.5

51. Денис Насыко (Украина, 0+1+0+1) +6:35.1

Отметим, что обладателем Малого хрустального глобуса в мужских индивидуальных гонках стал норвежец Йоханнес Бьо, у женщин эту награду выиграла итальянка Лиза Виттоцци.

Этап в Холменколлене продолжится в субботу, 2 марта, масс-стартами. Женская гонка начнется в 14:20, а мужская – в 16.20 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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