Кубок мира по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде

Кубок мира по биатлону: результаты мужской индивидуальной гонки в Эстерсунде

Двое украинцев - в топ-30.

27 ноября в шведском Эстерсунде стартовал Кубок мира по биатлону-2021/22. После женской индивидуальной гонки, в аналогичной дисциплине соревновались мужчины.

Победителем гонки стал норвежец Стурла Легрейд, почти на минуту опередивший ближайшего преследователя, своего соотечественника Тарье Бе. Третьим по итогам гонки стал француз Симон Дестье.

Лучшие результаты среди украинцев показали Антон Дудченко и Дмитрий Пидручный, в активе которых 24-е и 28-е место соответственно.

1. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+0) 51:04.0

2. Тарье Бе (Норвегия, 0+1+0+1) +59.2

3. Симон Дестье (Франция, 0+1+0+1) +1:00.6

...

24. Антон Дудченко (Украина, 2+1+0+0) +3:32.4

28. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+0+0+2) +3:44.0

41. Денис Насыко (Украина, 0+1+0+1) +4:37.2

52. Богдан Цымбал (Украина, 1+1+0+1) +5:10.0

76. Андрей Доценко (Украина, 0+1+0+2)

В воскресенье, 28 ноября, в Эстерсунде запланированы женский и мужской спринты.

Следующий этап Кубка мира также состоится в Эстерсунде (2-5 декабря).

Всего в этом сезоне запланировано 10 этапов мирового кубка. Кроме того, с 4-го по 20 февраля 2022 года биатлонисты соревнуются на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

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