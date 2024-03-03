Кубок мира по биатлону: результаты одиночной смешанной эстафеты на этапе в Холменколлене

В воскресенье, 3 марта, в заключительный день седьмого этапа Кубка мира по биатлону-2023/24 в норвежском Холменколлене состоялась одиночная смешанная эстафета.

Украину в ней представлял дуэт Кристины Дмитренко и Дмитрия Пидручного. До финиша наша команда добралась на 12-й позиции.

За всю гонку "сине-желтые" использовали 12 дополнительных патронов и зашли на один штрафной круг – не справился со стрельбой Пидручный.

Выиграла одиночную смешанную эстафету Норвегия, которая с помощью фото-финиша выиграла борьбу за первое место у Швеции – Ветле Шостад Кристиансен на последних мгновениях гонки опередил Себастьяна Самуэльссона. Топ-3 замкнула Финляндия.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты одиночной смешанной эстафеты в Холменколлене

1. Норвегия (1+8) 38:43.6 минуты

2. Швеция (0+7)+0.1

3. Финляндия (0+6)+31.3

4. Швейцария (2+8) +44.5

5. Франция (1+11) +1:11.8

6. Германия (2+18) +1:19.9

...

12. Украина (1+12) +2:34.4

Отметим, что 3 марта этап в Холменколлене закончится классической смешанной эстафетой, старт гонки – в 15:45 по киевскому времени. За украинскую сборную побегут Ирина Петренко, Анна Кривонос, Артем Прима и Тарас Лесюк.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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