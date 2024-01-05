Кубок мира по биатлону: результаты первого мужского спринта в 2024 году

Лучшим из украинцев стал Виталий Мандзын.
В пятницу, 5 января, четвертый этап Кубка мира по биатлону-2023/24 в немецком Оберхофе начался спринтерской гонкой у мужчин. Сначала она была запланирована на 4 января, но из-за погодных условий ее перенесли на 5 января.
Украину в мужском спринте представляли пять биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзын, Артем Прима и Артем Тищенко.
Лучшим среди украинцев стал Мандзын, который занял 31-е место. Это его первые зачетные очки в карьере на уровне Кубка мира.
В зачетную зону также вошел Пидручный (34-й). Не набрали очков, но отобрались в гонку преследования Дудченко (41-й) и Прима (51-й). Тищенко расположился на 65-й позиции и не сумел пробиться в персьют, куда попадают топ-60.
Выиграл спринт немец Бенедикт Долль. Вторым стал норвежец Стурла Легрейд, а замкнул тройку призеров еще один представитель Норвегии Эндре Стремсгейм.
Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужского спринта в Оберхофе
1. Бенедикт Долль (Германия, 0+1) 24:12.2 минуты
2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1)+1.8
3. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 0+1)+5.4
4. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+1) +19.6
5. Яков Фак (Словения, 0+0)+29.8
5. Йоханнес Кюн (Германия, 0+0) +29.8
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31. Виталий Мандзын (Украина, 0+1) +1:50.0
34. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +1:56.4
41. Антон Дудченко (Украина, 1+1) +2:13.5
51. Артем Прима (Украина, 1+1) +2:32.9
65. Артем Тищенко (Украина, 0+1) +2:55.2
Добавим, что женский спринт в Оберхофе также состоится 5 января, начало – в 15:25 по киевскому времени. Украину в гонке будут представлять Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко и Любовь Кипьяченкова.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
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