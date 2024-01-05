Кубок мира по биатлону: результаты первого мужского спринта в 2024 году

В пятницу, 5 января, четвертый этап Кубка мира по биатлону-2023/24 в немецком Оберхофе начался спринтерской гонкой у мужчин. Сначала она была запланирована на 4 января, но из-за погодных условий ее перенесли на 5 января.

Украину в мужском спринте представляли пять биатлонистов: Дмитрий Пидручный, Антон Дудченко, Виталий Мандзын, Артем Прима и Артем Тищенко.

Лучшим среди украинцев стал Мандзын, который занял 31-е место. Это его первые зачетные очки в карьере на уровне Кубка мира.

В зачетную зону также вошел Пидручный (34-й). Не набрали очков, но отобрались в гонку преследования Дудченко (41-й) и Прима (51-й). Тищенко расположился на 65-й позиции и не сумел пробиться в персьют, куда попадают топ-60.

Выиграл спринт немец Бенедикт Долль. Вторым стал норвежец Стурла Легрейд, а замкнул тройку призеров еще один представитель Норвегии Эндре Стремсгейм.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты мужского спринта в Оберхофе

1. Бенедикт Долль (Германия, 0+1) 24:12.2 минуты

2. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+1)+1.8

3. Эндре Стремсгейм (Норвегия, 0+1)+5.4

4. Йоханнес Бьо (Норвегия, 1+1) +19.6

5. Яков Фак (Словения, 0+0)+29.8

5. Йоханнес Кюн (Германия, 0+0) +29.8

...

31. Виталий Мандзын (Украина, 0+1) +1:50.0

34. Дмитрий Пидручный (Украина, 1+2) +1:56.4

41. Антон Дудченко (Украина, 1+1) +2:13.5

51. Артем Прима (Украина, 1+1) +2:32.9

65. Артем Тищенко (Украина, 0+1) +2:55.2

Добавим, что женский спринт в Оберхофе также состоится 5 января, начало – в 15:25 по киевскому времени. Украину в гонке будут представлять Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Кристина Дмитренко и Любовь Кипьяченкова.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Читайте также:

Оберхоф-2024: расписание гонок четвертого этапа Кубка мира по биатлону и где смотреть

Украина финишировала пякой в Рождественской гонке-2023 по биатлону: результаты

Мужская сборная Украины по биатлону определилась с составом на этап Кубка мира в Оберхофе