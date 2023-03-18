Кубок мира по биатлону: результаты последнего персьюта сезона – как выступили украинцы

В субботу, 18 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в норвежском Холменколлене состоялась гонка преследования у мужчин.

Украину в ней представляли Богдан Цымбал, Артем Прима и Антон Дудченко.

В зачетную зону попали двое украинцев – Прима финишировал 37-м, а Дудченко – 39-м.

Победу в персьюте одержал норвежец Йоханнес Бе. Второе место занял француз Кантен Фийон-Майе, а третьим стал еще один представитель Норвегии Стурла Легрейд.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужского персьюта в Холменколлене

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 0+0+1+0) 32:34.0

2. Кантен Фийон-Майе (Франция, 0+0+0+0) +32.7

3. Стурла Легрейд (Норвегия, 0+0+0+1)+49.1

4. Бенедикт Долль (Германия, 0+1+1+0) +55.3

5. Фабьен Клод (Франция, 1+0+0+0) +1:00.4

6. Никлас Хартвег (Швейцария, 0+0+0+0) +1:08.1

...

37. Артем Прима (Украина, 1+1+1+0)

39. Антон Дудченко (Украина, 0+0+0+0)

53. Богдан Цымбал (Украина, 1+1+2+1)

Сегодня в Холменколлене также состоится женский спринт, который был перенесен с 17 марта из-за погодных условий. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

В воскресенье, 19 марта, биатлонный сезон-2022/23 закроют масс-старты.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

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