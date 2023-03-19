Кубок мира по биатлону: результаты последней мужской гонки сезона

В воскресенье, 19 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в норвежском Холменколлене состоялась мужская гонка с массовым стартом.

К сожалению, Украина в ней представлена не была. Ни один из наших биатлонистов не смог отобраться в эту дисциплину.

Победу в масс-старте одержал норвежец Йоханнес Бе. Вторым финишировал швейцарец Никлас Хартвег. Тройку призеров замкнул еще один представитель Норвегии Ветле Шостад Кристиансен, выигравший Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов.

Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужского масс-старта в Холменколлене

1. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0+0+1) 38:51.9

2. Никлас Хартвег (Швейцария, 0+0+0+0) +26.2

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+0) +35.2

4. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+1+0+0) +36.8

5. Стурла Лейгред (Норвегия, 0+1+0+0) +40.0

6. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+2+1+0) +43.0

Напомним, сегодня биатлонный сезон-2022/23 закроется женским масс-стартом на этапе в Холменколлене. Начало – в 16:10 по киевскому времени. К сожалению, эта гонка также пройдет без украинского представительства.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

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