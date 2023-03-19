Кубок мира по биатлону: результаты последней мужской гонки сезона

Победителем стал норвежец Йоханнес Бе.
В воскресенье, 19 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону-2022/23 в норвежском Холменколлене состоялась мужская гонка с массовым стартом.
К сожалению, Украина в ней представлена не была. Ни один из наших биатлонистов не смог отобраться в эту дисциплину.
Победу в масс-старте одержал норвежец Йоханнес Бе. Вторым финишировал швейцарец Никлас Хартвег. Тройку призеров замкнул еще один представитель Норвегии Ветле Шостад Кристиансен, выигравший Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов.
Кубок мира по биатлону-2022/23: результаты мужского масс-старта в Холменколлене
1. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0+0+1) 38:51.9
2. Никлас Хартвег (Швейцария, 0+0+0+0) +26.2
3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+0) +35.2
4. Кантен Фийон Майе (Франция, 0+1+0+0) +36.8
5. Стурла Лейгред (Норвегия, 0+1+0+0) +40.0
6. Мартин Понсилуома (Швеция, 1+2+1+0) +43.0
Напомним, сегодня биатлонный сезон-2022/23 закроется женским масс-стартом на этапе в Холменколлене. Начало – в 16:10 по киевскому времени. К сожалению, эта гонка также пройдет без украинского представительства.
Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону
На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).
Посмотреть гонки можно на платформе «Киевстар ТБ» на канале Суспильне Киев.
А по промокоду TSNUA вам будет предоставлен бесплатный доступ на 7 дней.
Чтобы воспользоваться промокодом:
- Загрузите приложение «Киевстар ТБ» или откройте в браузере на компьютере.
- Зайдите в приложение и введите номер телефона и пароль, который поступит в SMS.
- Перейдите в раздел "Профиль", затем нажмите "Ввод промокода" и введите промокод TSNUA.
- Вам предоставлен доступ к 300+ ТВ-каналам и 20 000 фильмам, сериалам и мультфильмам.
Сервис доступен на смартфонах, Smart TV, Android TV.
Читайте также:
Украинки – вне зачетной зоны: результаты последнего спринта сезона на Кубке мира по биатлону
Женский спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Холменколлене перенесен: какая причина
Кубок мира по биатлону: результаты последнего персьюта сезона – как выступили украинцы