Кубок мира по биатлону: результаты последней женской гонки сезона

В воскресенье, 17 марта, на заключительном этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в канадском Кенморе состоялась последняя женская гонка сезона – масс-старт.

От Украины в масс-старт квалифицировалась только Юлия Джима, которая на финише стала 23-й.

Победила в масс-старте француженка Лу Жанмонно. Второе место заняла немка Янина Хеттих-Вальц, а замкнула тройку призерок француженка Жилон Гигонна.

Обладательницей Большого хрустального глобуса стала итальянка Лиза Виттоцци, которая в итоговом общем зачете опередила норвежку Ингрид-Ландмарк Тандреволд.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты женского масс-старта в Кенморе

1. Лу Жанмонно (Франция, 0+0+0+1) 32:55.0 минуты

2. Янина Хеттих-Вальц (Германия, 0+0+0+1)+11.9

3. Жилон Гигонна (Франция, 0+0+0+0) +15.8

...

23. Юлия Джима (Украина, 0+1+1+2) +2:29.4

Завершится текущий сезон Кубка мира по биатлону в воскресенье, 17 марта, мужским масс-стартом, который начнется в 23:20 по киевскому времени.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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