Кубок мира по биатлону: результаты сингл-микста на этапе в Антхольце

В субботу, 20 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в итальянском Антхольце состоялась одиночная смешанная эстафета.

Украину в ней представляли Кристина Дмитренко и Артем Тищенко. Завершили гонку "сине-желтые" на десятом месте, суммарно использовав 6 дополнительных патронов.

Выиграла сингл-микст команда Германии. Второе место заняла Норвегия, третьей стала Австрия.

Кубок мира по биатлону-2023/24: результаты одиночной смешанной эстафеты в Антхольце

1. Германия (0+1) 38:58.0

2. Норвегия (0+8)+11.2

3. Австрия (0+4) +28.3

4. Италия (1+6) +37.9

5. Латвия (1+6) +39.1

6. Финляндия (0+7)+41.4

...

10. Украина (0+6) +1:09.9

Добавим, что 20 января в Антхольце также состоится классическая смешанная эстафета, которая начнется в 15:45 по киевскому времени. За украинскую команду побегут Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Денис Насыко и Дмитрий Пидручный.

Завершится итальянский этап в воскресенье, 21 января, мужским и женским масс-стартами.

Где смотреть гонки Кубка мира по биатлону

На территории Украины все гонки Кубка мира по биатлону будут транслироваться на сайте Суспильне Спорт, а также на местных телеканалах Суспильного вещания (Суспильне Киев, Суспильне Полтава и т.д).

Посмотреть гонки также можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ на канале Суспильне Киев. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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